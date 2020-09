Olsen försvaras: "Kan inte hänga honom - var antagligen lika chockad som alla andra"

Sverige föll med 1-0 mot Frankrike i Nations League under lördagen. Det efter att Kylian Mbappé gjort matchens enda mål. PSG-stjärnan tryckte in bollen i nät efter att den studsat på både Mikael Lustig och Kristoffer Olsson. Blågults keeper Robin Olsen fick se kulan gå in vid sin främre stolpe.

- Det är inte Robin Olsens bästa ingripande, kan man lugnt säga. Han släppte den på första stolpen, sa TV4:s nye expert Kim Källström i matchsändningen.

Nu försvaras målvakten av lagkamraten Pontus Jansson.

- Det är lätt att dela ut kritik i dagens samhälle. Robin är en fantastisk spelare och målet är väldigt slumpartat. Det studsade Mbappés väg tre-fyra gånger. Men en spelare som Mbappé har den turen av en anledning, säger mittbacken.

- Vi kan absolut inte hänga Robin för det. Det är absolut inte hans fel. Han är antagligen lika chockad som alla andra där runt omkring Mbappé. Det gick snabbt och normalt sett blir det där inte ett mål.

Förbundskaptenen Janne Andersson om Olsens ingripande vid målet:

- Jag får titta på det. Jag har inte sett målet på det sättet. Jag får titta på det för att kunna värdera det.