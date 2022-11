Olsen lyrisk över Emery - men United-tabben tog hårt: "Gjorde ont"

Sedan senaste landslagssamlingen har det hänt en del i klubblaget Aston Villa för målvakten Robin Olsen. Steven Gerrard har fått sparken och in har tidigare Arsenal-tränaren Unai Emery kommit.

- Vi har fått en ny tränare och det har varit intressant. Unai är en väldigt kunnig tränare och han har kommit in med sin filosofi. Bara att se hur han och hans stab jobbar är otroligt imponerande. Tiden de lägger ner, alla detaljer de bryr sig om… det visar vilken topptränare det är. Det gör att det blir väldigt kul och inspirerande att spela under honom, säger Olsen.

Med anledning av tränarskiftet har Olsen även fått en ny målvaktstränare; Francisco Javier Garcia. Han har fått goda intryck av honom hittills.

- Väldigt bra. Jag hade hört väldigt mycket gott om honom innan och första veckorna har varit väldigt roliga. Roliga och givande träningar. Det ser väldigt ljust ut.

Nyligen fick Blågults förstemålvakt chansen i ligacupen mot Manchester United. Då föll Aston Villa med 4-2 och Olsen stod för en tabbe. Keepern spelade bollen till en motståndare, varpå United nätade.

- De (ledarstaben) kom in med nya idéer och de går ut på att spela bakifrån. Det innebär att man tar risker. Jag tycker att det gick väldigt bra, trots att vi bara hade haft nya staben i en och en halv vecka. Visst, jag spelade med mycket risk. Men många gånger fungerade det.

- Sen kom vi till målet i andra halvlek då det blev fel. Det gjorde ont. Man vill aldrig göra misstag. Speciellt inte i de stora matcherna och speciellt inte när man får chansen att spela. Men det är som vi sa efter matchen, vi lär oss av våra misstag. Sättet vi spelar på medför stora risker och det kommer bli fel ibland.

Olsen förklarar:

- Det var tufft den kvällen och dagen efter. Men sen måste man försöka ta med sig de positiva sakerna från den matchen också och det var ju att jag inte spelat på ett tag. Att då komma in på Old Trafford mot United och att vi vågade spela det spelet, det är jag glad för. Det är lätt, när man sätts under press, att man slår de längre bollarna - och det är inte så vi vill spela.

Tror du överlag att dina chanser till speltid ökat tack vare tränarbytet?

- Jag vet inte. Jag kommer göra allt jag kan på träningarna för att visa att jag vill spela. Sen är det upp till honom (Unai Emery).