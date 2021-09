Olsen ville tillbaka till England trots brutala rånet: "Vi bearbetar det fortfarande"

I mars, när Robin Olsen spelade för Everton, utsattes han och familjen för ett otäckt inbrott i sitt hem. Olsen och hans familj var hemma när maskerade män tog sig in och hotade med machete-kniv, enligt Daily Mail. Tidningen hävdar att gärningsmännen tvingade Olsen att visa dem runt, så att de kunde få tag på smycken och klockor, samtidigt som rånare höll hans hustru och två barn under kontroll.



Efter det har Olsen, under varje landslagssamling, önskat att inte få några frågor om inbrottet, och när låneavtalet med Everton gick ut efter den säsongen så lämnade han England.

Men nu står det klart att han flyttar tillbaka till England. För några dagar sedan lånades han ut från Roma till Sheffield United. Och på måndagens presskonferens på Friends Arena kommenterade han inbrottet i mars för första gången.



- Vi trivdes väldigt bra i England. Sådana saker kan hända överallt och det har inte gjort att vi tycker mindre om England. Det kan hända överallt. Vi bearbetar det fortfarande och vill lägga det bakom oss. Men det är bara skönt att komma tillbaka, säger han.



Har det påverkat dig som spelare?

- Nej, inte som spelare. Jag var skadad just då och när jag kom tillbaka någon vecka senare så spelade jag mot Brighton och då flöt det på som vanligt. Så det har inte påverkat mig som spelare.



Som människa?

- Nej.



Var det ett krav från dig att du ville tillbaka till England?

Hur ser du på att du hamnade i Sheffield United, som ligger i botten av The Championship?

- Jag är väldigt glad att det löste sig till slut. Snacket började redan under EM och det ryktades om klubbar. Men för mig var fokus att prestera under EM och att ta allt efter. Jag har två år kvar med Roma, det var väl deras chans nu att sälja mig och tjäna bra med pengar. Vilka klubbar som förhandlade med Roma vill jag inte gå in på. Jag är bara glad och lättad att det löste sig. Sheffield är en fin klubb som var i PL och som har som ambition att gå upp igen. Den resan vill jag vara med på, säger han.



- Sedan är det ju så att jag behöver speltid. Och jag trivdes jag bra i England förra året och kände att jag ville stanna i England. Jag hoppas att resan där kan sluta väldigt bra.