Olsson tror inte på startplats - trots speciella förutsättningar

Det är två år sedan Martin Olsson var med i landslaget senast. En allvarlig hälseneskada ställde till med problem för vänsterbacken under en längre tid, som i våras vände hem till Sverige för spel i Helsingborgs IF. Men nu är han alltså tillbaka i Blågult och han hoppade in i andra halvlek mot Ryssland (träningsmatch) i torsdags.

- Det är en skön känsla att vara tillbaka. Det var ett bra tag sedan sist. Jag har tränat hårt för att komma tillbaka hit och jag har varit väldigt sugen och motiverad, säger Olsson.

- Jag fick spela 20 minuter mot Ryssland och det kändes väldigt bra. Förhoppningsvis får jag fler minuter men jag förväntar mig inte att jag får starta någon match, jag har ju precis kommit tillbaka efter två års frånvaro. Det är bara kul att vara tillbaka.

Två landskamper återstår under den här samlingen. Sverige ska ta sig an Kroatien och Portugal i Nations League.

Och läget på vänsterbacksplatsen är speciellt. Ludwig Augustinsson är bara tillgänglig för matchen mot Kroatien, på grund av att hälsomyndigheter i hemstaden Bremen skulle tvinga honom till karantän vid en återkomst efter resa till Ryssland eller Portugal. Pierre Bengtsson startade mot Ryssland och det är alltså han och Olsson som slåss om en startplats till mötet med Portugal.

Men Olsson tror, som sagt, inte att han kommer få starta i någon av matcherna.

- Jag hoppas på något inhopp, så att jag kan bidra med någonting. Jag känner att jag vill ha fler matcher i mig, så att jag kan nå en högre nivå. Men jag känner mig bra just nu och jag hoppas att jag får i alla fall några minuter.

Om vägen tillbaka till landslaget säger HIF-spelaren:

- Jag trodde att jag skulle komma tillbaka lite snabbare. Hälsenan tog lite längre tid än vad jag trodde. Jag är taggad och motiverad nu. Det har gått en lång tid men jag har varit motiverad för det mesta. Jag har alltid haft en plan om att jag vill spela EM.

Olssons målsättning är alltså att ta en plats i truppen till EM nästa sommar.

Och han ser en fördel i att han sedan han skrev på för Helsingborg har spelat en hel del mittback.

- Jag sa till Janne (Andersson, förbundskapten): ”Du vet, jag kan vara med som mittback”. Han sa bara att det är en bra grej att jag kan spela på olika positioner men han ser mig först och främst som en vänsterback eller vänstermittfältare.

Olsson säger att han trivs bäst som vänsterback, alternativt mittback i en tre-/fembackslinje.

- Jag gillar den positionen som mittback i en trebackslinje. Jag trivs där. Det står mellan de två.