Snabbt efter att Sverige slagit Mexiko med 3-0 spreds ett videoklipp på sociala medier där det gick att se när Janne Andersson sa något till Andreas Granqvist och Albin Ekdal som brast ut i gapskratt. Spekulationerna var att den svenske förbundskaptenen berättade för sina spelare att Tyskland hade förlorat mot Sydkorea och därmed åkt ut från VM.

Nu förnekar Janne Andersson att han hånade det tyska landslaget.

- Jag kan inte berätta vad jag sa för det minns jag inte, men jag kan garantera att det inte handlade om några tyskar för jag visste inte ens resultatet när jag sprang in på planen. Vi reste oss upp allihop och sprang in och jublade ihop och eftersom att vår match var som den var, så behövde jag inte ens fråga om resutlatet. Det var andra som hade koll på det, säger förbundskaptenen under lördagens pressträff i Ryssland.

- När jag sedan skulle gå till tv-intervju, så informerade Staffan (Stjernholm) om att tyskarna åkte ut. Då såg jag min kollega på andra planhalvan i Mexiko och ville gå fram och ta honom i hand, då han var vidare. Innan dess ville jag inte söka upp honom och ta i hand för att det kunde upplevas som något negativt, så det ville jag inte göra av respekt. Efter det gick jag till tv-intervjun och då var det väldigt omtumlande när vi pratade, så jag har ingen aning om jag har sagt något om någon tysk i något sammanhang, då vi pratade om väldigt mycket. Det är däremot direkt felaktigt att jag gick ut till spelarna direkt efteråt och informerade om att tyskarna åkte ut och att vi skulle vara glada över det. Det är tråkigt att det blev en grej av det, fortsätter han.

