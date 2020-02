Örebro SK lånar in back från nederländska högstaligan: "Gillar vad klubben har på gång"

Under tisdagen pratade Örebro SK:s tränare Axel Kjäll med Fotbollskanalen om att klubben gärna öppnar plånboken i detta transferfönster.

- Vi tittar på att förstärka truppen och vi tittar både defensivt och offensivt. Sedan får vi se vad det landar i.

Nu har Örebro SK agerat. På klubbens hemsida berättar de att danske mittbacken Andreas Skovgaard är klar för klubben på lån över den kommande säsongen.

- Under vintern har vi sökt efter en försvarare som kan komma in och förstärka vår trupp. Vi har följt Andreas sen hans tid i Nordsjaelland och är väldigt glada att kunna presentera honom som ÖSK-spelare. Andreas har spelat matcher regelbundet under säsongen och är redo för matchspel direkt. Avtalet gäller till en början lån under 2020 men med en köpoption under låneperioden, säger Axel Kjäll till klubben.

Såhär säger 22-åringen Andreas Skovgaard:

- Jag är väldigt glad över att vara här och ser fram emot att träffa resten av laget. ÖSK visade intresse för mig och jag gillar vad klubben har på gång, Det ska bli spännande att starta en ny säsong i en ny klubb, och det känns bra att få Axel som tränare.

Skovgaard kommer senast från nederländska klubben SC Heerenveen men har även spelat för FC Nordsjaelland samt för Danmarks ungdomslandslag.

22-åringen ansluter till Örebro SK:s träningsläger på Marbella.