Örebro-tränarens kritik: Domarsystemet behöver ses över

Ett laddat samtalsämne under den allsvenska fjolårssäsongen var domarnivån. Häckens tränare Andreas Alm är en av de som haft sin duster med domarkåren. 46-åringen har tidigare berättat om hur han brukar maila domarna med synpunkter och efter förlusten mot AIK i fjol konstaterade han bittert för C More: ”Vi kan slå AIK, men vi kan inte slå AIK och domarna”.

Nu vill även Örebro SK:s tränare Axel Kjäll se en förändring - en mer jämn fördelning.

- Man har en huvuddomare, två assisterande och en fjärdedomare. Säg att det är tolv huvuddomare man väljer mellan, då är det såklart nivåskillnader och vissa domare får mer stora matcher som derbyn och kanske mer avgörande matcher. Nivån skiljer sig, men alla ska klara av att göra en allsvensk match, säger Kjäll i NA Sportpodd och fortsätter:

- Däremot, när det handlar om fjärdedomarna är det väldigt olika. Vi kan vara uppe i Stockholm och spela, och ha Andreas Ekberg som huvuddomare, han är väldigt duktig och kanske den högsta rankade domaren. Samtidigt kan vi ha Stefan Johannesson som fjärdedomare på Friends arena - då blir ju kvalitén väldigt hög på hela domarteamet.

Kjäll menar att nivån på domarna är en helt annan utanför storstäderna, till exempel i Örebro.

- När man har en domare som, med all respekt, kanske dömer på en lägre nivå som division två eller majoriteten U21-matcher. Ska han då fatta samma skarpa beslut som Johannesson kan göra? Kan huvuddomaren förvänta sig den hjälpen och ska han lyssna lika mycket på den hjälpen?

I avsnittet kommer Kjäll även med ett exempel från Örebros bortamatch mot Djurgården i höstas. Inför matchen toppade Stockholmslaget tabellen och guldfirandet kröp allt närmare. I den matchen var Stefan Johannesson huvuddomare, Andreas Söderkvist och Robin Wilde assisterande och Patrik Eriksson fjärdedomare. I en intervju med C More konstaterade Kjäll att man förstår vad som stod på spel när en meriterad allsvensk domare som Patrik Eriksson var fjärdedomare.

Och Erikssons färdigheter skulle sättas på prov. I inledningen av matchen styrde Örebros Kevin Wright ut bollen, med handen, till en hörna.

- Kevin har klart och tydligt handen högt ovanför huvudet, inne i straffområdet. Bollen gick på hans hand och ut till hörna. Johannesson visade tydligt hörna, och assisterande domaren bredvid gjorde samma sak. Djurgården är på väg ut för att slå hörnan, och då kommunicerar fjärdedomaren att bollen tar på handen. Johannesson frågar om han är säker, och han svarar att ja, den tar på handen. Och så får de straff, berättar Kjäll.

Även om domslutet inte gick Örebros väg så menar Kjäll att det var rätt och att det visar nivån på domarna i en sådan viktig match.

- Det var helt rätt beslut, det ska sägas. Men det är ett beslut som kanske inte hade fattats av en mindre kompetent fjärdedomare. Man kan ju inte beklaga sig över domslut som blir rätt. Men när jag säger det jag sa i intervjun inför matchen hade jag nog en baktanke att man i alla fall behöver reflektera över fjärdedomarens roll, avslutar Kjäll.