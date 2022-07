Oron: Blackstenius klev av träning

Landslagsforwarden Stina Blackstenius missade träningar under förlägret i Båstad, men hoppade sedan in mot Brasilien och gjorde mål i EM-genrepet. När landslaget gjorde sin första träning i England under söndagen höll hon igång vid sidan av planen, och efteråt sa förbundskaptenen Peter Gerhardsson att det var kopplat till någon känning.

- Det är väl någonting kopplat till någon känning eller något sådant. Vi får se hur det ser ut i morgon, sa förbundskaptenen då.

Under måndagen var Blackstenius med under början av passet, men klev sedan av och tränade i stället individuellt vid sidan av planen.

Vidare tränade även mittbacken Linda Sembrant, som åkte på en fotledsstukning i Båstad, på egen hand. Det gjorde Sembrant även under söndagen, samtidigt som hon inte kom till spel i landslagets genrep på Friends Arena.

Sverige ställs på lördag mot Nederländerna i gruppspelspremiären på Bramall Lane i Sheffield.