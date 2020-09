Oväntade beskedet: Isak utanför truppen mot Frankrike

Sverige tar på lördagen emot Frankrike i premiären i Nations League. När startelvorna presenterades var dock, lite oväntat, Alexander Isak, precis som Sebastian Andersson, utanför Sveriges matchtrupp. Ingen av anfallarna fanns varken med på bänken eller i startelvan på Uefas hemsida.

Förbundskaptenen Janne Andersson har dock sedan tidigare kallat in anfallarna John Guidetti och Isaac Kiese Thelin till landslagstruppen. De inleder båda på bänken, medan Marcus Berg och Robin Quaison spelar från start i matchen.

Andersson uttalade sig även i fredags kryptiskt om läget i truppen inför matchen, då han sa att det finns en del frågetecken i truppen inför matchen.

- Frågetecken finns för den fysiska delen på några spelare. Vi tog in John i tisdags och Thelin i går. Med Isaac har vi följt protokollet. Isaac har testats hos oss innan han får ansluta i träning och därför var han inte med i dag. I övrigt var alla med på träningen men några var inte med hela vägen och det ska vi utvärdera nu, sa Andersson på presskonferensen då.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.