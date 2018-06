Över tre miljoner såg Sverige-Tyskland i TV4

Fotbollsfebern stiger i Sverige i takt med att gruppspelen går mot ett avgörande. Sverige-Tyskland är det mest sedda sportevenemanget i år, med fler tittare än exempelvis både på OS och på VM-finalen i ishockey.

Redan i torsdags hade TV4 miljonpublik i matchen mellan Argentina-Kroatien (1 145 000 tittare), men precis som förväntat ökade tittandet rejält när det var dags för Sverige att kliva ut på planen i sin andra match. I snitt såg 2 620 000 tittare på matchen, med en tittartidsandel på 80,1% (15-64 år), och under de nervösa slutminuterna nåddes toppnoteringen 3 020 000 tittare. Det bidrog till en tittartidsandel under dygnet på nära 60 procent för TV4:s och C Mores kanaler.

- Det är fantastiska siffror och ett bevis för hur mycket ett fotbolls-VM engagerar svenska folket. Nu hoppas vi på seger mot Mexiko och fortsatt VM-fest för Sverige, säger Niklas Supanich, exekutiv producent för fotbolls-VM på TV4 och C More.

Samtliga matcher i VM, från såväl TV4 som SVT, går att streama på C More och smidigheten i att ha allt samlat på ett ställe har gett utslag i abonnemangsförsäljningen. Med nästan tre veckor kvar av VM noterar C More efter helgen sin högsta abonnentbas någonsin på streamingtjänsten.

Källa: Preliminära tittarsiffror från MMS.