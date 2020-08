Pengaregn över klubbarna efter VM-succén: "Betyder väldigt mycket"

Linköpings FC: 779 389 kr

FC Rosengård: 705 700

Kopparbergs/Göteborg: 612 414

Vittsjö GIK: 297 279

Eskilstuna United DFF: 252 596

Växjö DFF: 204 516

Piteå IF DFF: 181 433

Umeå IK FF: 176 991

Djurgårdens IF FF: 166 365

Mallbackens IF Sunne: 136 228

Stattena IF: 114 452

Sundsvalls DFF: 92 589

Kristianstads DFF: 85 186

Falköpings Kvinnliga IK: 81 702

Bälinge IF: 70 814

Vimmerby IF: 70 814

KIF Örebro DFF: 67 504

Malmö FF: 65 414

Hammarby IF FF: 65 414

Kvarnsvedens IK: 65 414

Bollstanäs SK: 65 414

AIK Fotboll AB: 54 526

Hägglunds IoFK: 54 526

Vadstena GIF: 54 526

Jitex Mölndal BK: 54 526

Torslanda IK: 54 526

Mjölby AI FF: 49 038

Avesta AIK: 43 551

Vaksala SK: 43 551

Stehags AIF: 43 551

Enskede IK: 38 151

IFK Fjärås: 38 151

Sölvesborgs GoIF: 32 663

Sunnanå SK: 28 657

DFK Värmbol: 27 263

Tölö IF: 27 263

Forsheda IF: 27 263

Torup/Rydö FF: 27 263

Baggetorps IF: 21 776

Upsala IF: 21 776

Slätta SK: 21 776

Reftele GOIF: 21 776

Falkenbergs FF: 21 776

Ullareds IK: 21 776

Karlskrona FF: 16 375

Gantofta IF: 16 375

Bredaryd/Lanna IK: 16 375

Gustafs GoIF: 10 888

Östers IF: 10 888

Korsnäs IF FK: 10 888

IK Sirius Fotboll: 10 888

Torsby IF: 10 888

Marieholms Idrottssällskap: 10 888

QBIK: 7 491

Töcksfors IF: 3 310



Fotnot: Uppgifterna är från Fifa och det är omräknat från US dollar i dagens växelkurs.