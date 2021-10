Petad utan förklaring - men Krafth hyllas stort: "Ser bättre ut än någonsin"

När Sverige tar sig an Kosovo i VM-kvalet under lördagen kommer Emil Krafth, med all sannolikhet, vara Blågults högerback. Men 27-åringen går in i landskampen med lite speltid i benen. Den här säsongen har han bara startat i Premier League-premiären och i en ligacup-match. Utöver det har det blivit ett nio minuter långt inhopp mot Leeds.

För hans lag Newcastle ser det också mörkt ut tabellmässigt. Efter tre kryss och fyra förluster ligger man näst sist i Premier League.

- Det har gått lite upp och ner. Vi är inte där vi vill vara, det tror jag alla vet om. Vi har haft det lite tufft och det känns som att vi går och väntar på det. Det känns som att vi spelat lite bättre i de senaste matcherna och det är bara att fortsätta jobba hårt, säger Krafth och fortsätter:

- Det är klart att det är lite frustrerat till och från när man inte vinner, men det går snabbt i fotboll och får du en vinst kanske du kan rida på den vågen. Men till och från är det tufft.

Hur han resonerar kring ett eventuellt klubbyte i vinter? Han säger:

- Just nu när fönstret inte är öppet så tänker jag inte så mycket på det. Jag försöker göra mitt bästa hela tiden och jag vill ta till vara på chansen när jag får den. Jag avslutade förra säsongen jättebra och vi hade ganska många vinster då. Sen fick jag chansen i första matchen den här säsongen och därefter fick jag ingen riktig förklaring till varför jag inte fick spela vidare.

- Jag vill ju spela så mycket som möjligt hela tiden, men ibland är det inte så enkelt. Då gäller det att visa att man vill vara där och verkligen ta chansen när man får den.

Hur blir det att gå in i ett VM-kval när du inte spelar i klubblaget?

- Även om jag inte får så mycket speltid så försöker jag hålla igång så mycket det går. Jag kör extraträningar så att jag håller mig fit. Jag ser inte några problem med att gå in och spela här. Jag tycker att jag är i bra form.

Till TV4 säger han också:

- I den bästa av världar får man mycket speltid, men är det inte så då är man så professionell att man vet vad man ska göra för att hålla sig fräsch.

Förbundskaptenen Janne Andersson imponeras också av Krafth, som han tycker visar upp en väldigt fin form.

- Det viktiga är att man är igång och tränar. Är man skadad är det helkasst, men titta på Emil Krafth som spelat ganska lite i höst. Ändå ser han bättre ut än vad han någonsin gjort, säger Andersson.

- Han har haft en väldigt lång period utan skador och det är egentligen den viktiga delen. Är du i en bra vardagsmiljö så spelar du ju på träning och så vidare. Då får du ändå touchen och känslan kring att läsa av spelet.

Sverige-Kosovo sänds på TV4, C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 17.30. Avspark: 18.00.