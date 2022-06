Pettersson varnar för Luxemburg: "Starkt motstånd"

Svenska U21-landslaget har samlats igen och ställs under torsdagskvällen mot Luxemburg på bortaplan i EM-kvalet. I och med att Jens Gustafsson lämnat landslaget leder just nu assisterande tränaren Andreas Pettersson landslaget som tillförordnad U21-förbundskapten.

Pettersson menar att det varit mycket att göra senaste tiden.

- Jag har gjort uppgifter som jag har gjort tidigare också så det är inte särskilt mycket som är nytt. I och med att vi har omorganiserat oss har det blivit att jag har fått ta ännu fler uppgifter, men vi har ett väldigt starkt ledarteam där vi hjälps åt. Det har varit mycket jobb, men det har gått bra, säger Pettersson på Svenska Fotbollförbundets hemsida.

U21-förbundskaptenen ser fram emot torsdagskvällens match och höjer ett varningens finger för motståndet, som har en poäng efter sju matcher i kvalgruppen.

- Luxemburg är ett starkt motstånd som vi har stor respekt för. Det är ett lag, som trots tabelläget, har bjudit på hårt motstånd mot de andra lagen i gruppen. De har en ambition att själva ha bollen så det måste vi vara medvetna om. Det gäller att vi har en förståelse att matchen avgörs över 90 minuter och att vi håller ett bra tempo i spelet och håller oss till vår matchplan.

U21-landslagets möte med Luxemburg börjar klockan 19.30 under torsdagskvällen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.