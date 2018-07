Planen på Sveriges matcharena för mjuk - nu stänger man taket

På tisdag väntar Sverige-Schweiz i åttondelsfinal i VM men arrangörerna har problem med planen på matcharenan i St Petersburg. När Sverige tränade under en dryg timme under måndagen fick landslaget inte gå in i straffområdena.

De var skyddade av plast och fick inte beträdas och vakter såg till att ingen beträdde den delen av gräset.

Skälet är att regn gjort planen alldeles för mjuk och under måndagen drog man för taket på arenan och ska hålla det stängt fram till 10:00 på tisdagen, rysk tid. Allt för att skydda gräsplanen mot mer regn och att den ska bli ännu mjukare, men när det är dags för match blir det inget tak för arenan som tar 65 000 åskådare.

Arenan i St Petersburg har varit förföljd av problem och skulle ha invigts 2008, men det sköts upp många gånger på vägen och först 2017 öppnade man arenan i samband med för-VM. Kostnaden blev sex gånger större än budgeten och slutnotan är en bra bit över sex miljarder kronor och den är ännu inte helt färdig. När det gäller gräset har man haft ständiga problem och behövt lägga om det flera gånger.