Polens kängor mot Sverige - var inte bäst i gruppen: "Vi var bättre"

Sverige besegrade Polen med 3-2 och vann gruppen efter två segrar och en oavgjord. Men onsdagens seger satt långt inne då Viktor Claesson avgjorde i den 94:e minuten.



Men trots att Sverige slutade högst upp så är det inte alla som tycker att man var gruppens bästa lag.



- Vi var bättre och skapade stora problem för Sverige. Vi skapade fler chanser och i andra halvlek var det nästan bara spel i deras straffområde. Deras målvakt (Robin Olsen) var fantastisk. Vi gjorde två mål och ett som vinkades av för offside. Vi var det bästa laget, men Sverige försvarade sig bättre och gjorde fler mål. Så man förtjänar att vara etta i gruppen, säger Polens förbundskapten Paulo Sousa till Fotbollskanalen, och fortsätter:



- Siffrorna säger att Sverige var bäst i gruppen. Man fick flest poäng. Sverige spelar med ett rutinerat lag och vet hur man antingen ska bygga upp anfall och kontra eller vara cynisk och försvara. Det är bara att kolla på statistiken i det här mästerskapet, som jag såg innan matchen, där Sverige ligger i topp när det kommer till frisparkar emot sig och antal rensningar. Men jag har stor respekt för Sverige som förtjänar att gå vidare, och det är bara att gratulera.Under presskonferensen återkommer Paulo Sousa flera gånger till att Polen var mycket bättre än Sverige.- Vi förtjänade mer. Men vi kan inte släppa in mål så som vi gjorde mot ett lag som är så bra på att försvara en ledning. Det var svagt att släppa in mål på första skottet mot oss, det gjorde att vi hade svårt att komma in i matchen. Men sakta men säkert kom vi in i det och sedan tryckte vi tillbaka Sverige och var bättre, säger han.- Jag vet inte hur många inlägg och skott vi hade eller hur många fantastiska räddningar Olsen gjorde. Vi förtjänade mer än vad vi fick. Vi ägde matchen. Jag är väldigt besviken. Det är bedrövligt att det slutade så här.