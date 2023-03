Potentiell manifestation på Friends - SvFF förberett: "Vi ska försöka hantera det"

Sverige ställs under måndagen mot Azerbajdzjan på Friends Arena i EM-kvalet. I samband med kvalmatchen kan armenier, som bor i Sverige, komma att manifestera mot Azerbajdzjan.

Anledningen är att det sedan många år tillbaka är en konflikt i Nagorno-Karabach, som är en armeniskdominerad region som formellt tillhör Azerbajdzjan, men som varit självstyrande sedan ett krig i samband med Sovjetunionens fall. Sedan den 12 december i fjol blockeras även den humanitära korridoren som leder mellan Armenien och Nagorno-Karabach av Azerbajdzjan, vilket är regionens förbindelse med omvärlden. Internationella domstolen (ICJ) har beordrat Azerbajdzjan att ta bort vägblockeringar, men det har inte skett och i helgen intog Azerbajdzjan nya positioner.

Frilansjournalisten Rasmus Canbäck, som bevakat konflikten i flera år och som även skrivit en reportagebok inifrån Nagorno-Karabach, berättar mer om varför det kan bli en manifestation i samband med måndagens kvalmatch på Friends Arena.

- Det handlar om att Azerbajdzjan blockerar den humanitära korridoren mellan Nagorno-Karabach och Armenien, trots den internationella domstolen i Haags beslut den 22 februari om att öppna blockaden. Blockaden medför att ungefär 120 000 människor i Nagorno-Karabach stryps från omvärlden och förmodligen är det nu en av världens mest isolerade platser, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Inga civila bilar får komma in eller ut, vilket gör att det råder medicin- och matbrist, samtidigt som 120 000 människor är fast i regionen. Det är det manifestationerna handlar om, att Azerbajdzjan bryter mot den internationella domstolen i Haags beslut om att öppna korridoren, samt om att visa att armenierna i Nagorno-Karabach vill ha rätt att bestämma om sitt eget öde.

Azerbajdzjan hävdar i sin tur att det är klimataktivister som blockerar vägen som en demonstration mot gruvdrift i regionen. Canbäck menar att det inte stämmer.

- Det är ingen som tror på det, då det kommit många bevis på att Azerbajdzjans stat anordnar det och paketerar det i att miljöaktivister håller i blockaden. De få seriösa journalister som kommit till blockaden och gjort intervjuer har konstaterat att det inte ligger miljöskäl bakom blockaden, samtidigt som det förekommit militärhyllningar och sånger för Azerbajdzjans armé. Dessutom sker rekrytering direkt riktat mot studenter på universitet i Azerbajdzjan om att om de åker till blockaden och är aktivister, så kommer de få godkänt på sina tentor, utan att behöva genomföra dem.

Vidare ger Canbäck bakgrunden till konflikten i Nagorno-Karabach.

- Själva konflikten mellan länderna har sin bakgrund i Sovjetunionens fall. 1988 röstade den då autonoma regionen Nagorno-Karabach, som ligger innanför Azerbajdzjans territoriella gränser, om att tillhöra den armeniska sovjetrepubliken istället för den azerbajdzjanska. Det skedde innan Sovjets fall, men Azerbajdzjan ogiltigförklarade den parlamentariska omröstningen och bara en vecka efter det utbröt ett krig, med förföljelse, som varade i sex år, vilket då handlade om armeniernas självbestämmande i Nagorno-Karabach, säger han och fortsätter:

- FN:s säkerhetsråd beslutade under kriget om att det skulle ske fredsförhandlingar mellan Azerbajdzjan och Armenien. Kriget vanns dock av karabacharmenierna, som sedan dess haft kontroll över regionen och närliggande områden. Detta dödläge varade fram till 2020, efter 26 år av fredsförhandlingar, då Azerbajdzjan avbröt förhandlingarna med att anfalla Nagorno-Karabach. Azerbajdzjan är en mer auktoritär stat än exempelvis Ryssland och Iran, och de vann kriget 2020, vilket innebar ett nytt avtal mellan Armenien och Azerbajdzjan. Ryssland gick in som medlare. Ryssland har fredsbevarande trupper i Nagorno-Karabach i dag. De ryska trupperna kontrollerar och garanterar säkerheten på vägen som leder mellan Nagorno-Karabach och Armenien, vilken alltså varit blockerad sedan den 12 december.

Canbäck tillägger:

- Jag brukar tala om att det är två folkrättsliga principer som ska fungera tillsammans, liksom Ålandsmodellen, men som i praktiken står emot varandra. Den ena om ett folks rätt till självbestämmande. Den andra om ett lands territoriella integritet. I dag är en fredlig lösning långt borta, säger han.

Svenska Fotbollförbundets säkerhetschef Martin Fredman har koll på att det kan komma att bli en manifestation på Friends Arena. Förbundet är förberett på hur det ska hanteras - om det blir så under kvällen.

- Jag har haft de här uppgifterna i drygt tre veckor av och till, och från olika håll, så det har funnits uppgifter som vi har bearbetat och håller på att bearbetar. Vi har både pratat med säkerhetspolisen och med den öppna polisen. Vi ser över biljettköp som är gjorda, och det är ingen som sagt till oss att de vill ha tillstånd för att göra det här. Grundregeln är att vi inte tillåter politiska aktioner inne i arenan, då det är en del av det civilrättsliga avtalet när man köper sin biljett kring vad som är tillåtet och inte tillåtet att ta in. I grunden är vi oerhört restriktiva med den här typen av aktiviteter inne i arenan, och sedan behöver jag inte gå in på sakfrågan. Självklart behöver vi vara pålästa på sakfrågan, och den är känslig. Vad jag förstår eskalerade den här konflikten natten till i dag (söndag), så det blev mycket sämre under natten. Sedan får vi se om det påverkar oss, säger Fredman till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi gör våra sedvanliga kontroller vid insläpp och vi bedömer det vi hittar där, om man får ta med det in eller inte, och det är inte alltid helt lätt att hitta banderoller eller tygstycken, så då finns det naturligtvis en plan för att försöka agera på det inne i arenautrymmet under matchen. Oavsett vad man tycker, och man behöver inte ta ställning för eller emot på något sätt, så kan alla de här yttringarna erfarenhetsmässigt eskalera vidare inne i arenan och skapa en situation vi inte vill ha, det vill säga ordningsstörningar, och det har vi sett när vi haft tidigare matcher med politiska förtecken.

- Vi känner till det, kommer ta höjd och har tagit höjd för att bemanna och försöka hantera det här på bästa sätt. Även om det vad jag förstår är en fredlig aktion i grunden och att de vill få ut sitt budskap, så är vår tydliga rekommendation att göra det på utsidan på en allmän plats och söka de tillstånd som behövs hos polismyndigheten för en allmän sammankomst och sedan får man en tilldelad plats. Sedan hanterar man det där. Det är inte att rekommendera att ta det in i idrotten och i ett arenautrymme, så vi ska försöka hantera det på bästa sätt.

Vad får ni för signaler om det kommer bli en manifestation inne på arenan?

- Ja, det är lite för många olika källor som hör av sig och vill berätta om det här. Sedan har vi haft andra källor på varje match om att det ska bli intrång på plan av diverse aktivister, och någonstans bidrar vårt arbete till att det kanske inte går eller är förenat med för stora problem att göra vissa saker, och någonstans avhåller sig folk från det. I det här fallet har ingen tagit kontakt med oss utifrån den här organisationen, så vi kunnat prata om det. Vi får lägga oss på den nivån att vi tror det ska inträffa och agera utifrån det. Vi har ingen anledning att möta något hårt eller våldsamt för det här händer. Vi vill naturligtvis bara att det inte ska ske, och om det sker får vi ta det därifrån.

Är det ökad bemanning med anledning av detta?



- Nej, det vill jag inte påstå. Vi har haft en hög bemanning på båda de här matcherna, och även långt innan händelsen förra veckan, då det var ett intrång i arenan. Jag fick då frågan om vi snäppt upp det ytterligare efter det, och då är svaret egentligen nej, då vi lever i världsläget som vi gör och omvärlden ser ut som den gör. Då har vi legat högt utifrån att kunna förhindra störningar av just det här slaget, säger Fredman och fortsätter:

- Sedan har den här eskalerat lite till de sista dagarna, vilket har gjort det mer skärpt, men inte i mer intag av personal. Däremot behöver vi prata om det, så vi gör rätt. Det finns delar i det här rättsläget som inte är helt glasklart kopplat till våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter och så vidare. Vi vill inte att våra vakter ska gå bort sig på något sätt. Vi hanterar det här på ett lugnt och fredligt sätt, om det skulle inträffa.