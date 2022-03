Quaison står i skuggan av stjärnorna: "Säger att jag gillar honom varje gång vi pratar"

Han sköt Sverige till senaste EM-slutspelet genom sina mål i kvalspelet och flera gånger har han bidragit med poäng när han hoppat in. Men Robin Quaison står ofta i skuggan av andra forwardsstjärnor, som Alexander Isak, Dejan Kulusevski och Zlatan Ibrahimovic.

Mot Tjeckien i playoff-semifinalen i torsdags blev Al-Ettifaq-spelaren hjälte i förlängningen efter att ha hoppat in i den andra halvleken och trots att han inte är någon given startspelare är han en forward som Blågults ledarstab uppskattar väldigt mycket.

- Varje gång jag pratar med Robin så säger jag att jag gillar honom och hans egenskaper. Jag är den förste att hylla honom, säger assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren.

- Jag är otroligt glad för hans skull, att han fick avgöra. Han är en forward som du vet att du alltid får de där djupledslöpningarna in bakom motståndarens backlinje av. Han avgjorde för oss mot Rumänien (i avgörande EM-kvalmatchen) också, det är ingen tillfällighet.

Hur Wettergren och förbundskaptenen Janne Andersson hanterar det faktum att Quaison trots sin leverans inte går före exempelvis Isak eller Kulusevski? Wettergren förklarar:

- Det enda jag kan säga till honom är: ”Fortsätt jobba på, du vet hur värdefull du är för truppen oavsett om du startar eller börjar på bänken”.

- Konkurrensen är ju tuff. Det vet han om.

Quaison har varit skadad i vinter och var inte aktuell för en startplats mot Tjeckien senast, förklarade Janne Andersson efter matchen.

Men förbundskaptenen har öppnat för att Quaison kan starta mot Polen.

- Robin är vår tydligaste djupledslöpare. Han har gjort det väldigt bra. Jag är jätteglad för att Robin fick 60 minuter i torsdags och avgjorde matchen, men innan dess hade han spelat max 60 minuter i en match och 40 minuter i någon annan på tre månader. In i samlingen såg jag inte på honom som en startspelare, men med de 60 minuterna i kroppen är han absolut ett alternativ som startspelare. Det var en bra genomkörare för honom, sa Andersson under måndagen.

Under tisdagen ska det avgöras om Sverige går till VM eller inte. Vid seger mot Polen på bortaplan får Blågult en biljett till Qatar.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.