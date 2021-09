Regeringens besked - slopar publiktaket

Restriktionerna kring publik på fotbollsmatcher har gradvis lättats och sedan i början av sommaren i år har det tillåtits viss publik baserat på arenornas storlek och anpassning. Fotbollen har samtidigt genom klubbar och intresseorganisationen Svensk Elitfotboll (Sef) tryckt på för att tillåta mer publik på matcherna.

På en presskonferens under tisdagen meddelade regeringen, via socialminister Lena Hallengren och kultur- och demokratiminister Amanda Lind, att Sverige går in i den fjärde fasen av lättandet av restriktioner den 29 september. Det innebär att publiktaket slopas, och det kan bli fulla läktare på allsvenska matcher igen.

Lind är glad över beskedet om att det blir fulla läktare framöver.

- Nu tar vi, precis som Lena Hallengren beskrev, äntligen det fjärde steget mot att avveckla restriktionerna. Det innebär att vi redan i slutet av den här månaden kommer att kunna ha fulla salonger och läktare runt om i landet, säger Lind under pressträffen.

Hon fortsätter:

- Vi tar bort deltagartak för evenemang, både inomhus och utomhus, men vi tar även bort övriga begränsningar så som avståndskrav mellan sittplatser och sällskap. Det är naturligtvis ett oerhört viktigt besked för arrangörer runt om i landet.

Samtidigt har Regeringen tagit fram ett förslag om vaccinbevis, som skulle kunna användas för "de allra största evenemangen och för att de ska kunna genomföras utan restriktioner under en övergångsperiod". Det är dock ännu inte klart att det blir så.

- Det skulle kunna finnas behov av vissa begränsningar för de allra största evenemangen och därför går vi nu ut och remitterar förslag på vaccinintyg, ett förslag som innebär att den typen av krav på begränsningar av deltagare i lokaler, avgränsade utrymmen eller avstånd mellan deltagare inte ska behöva gälla om systemet med vaccinationsbevis används, men det är i det fall att Folkhälsomyndigheten bedömer att det behöver användas. Vi går ändå ut med detta på remiss.

Mats Enquist, generalsekreterare på Sef, är lycklig över beskedet.

- Det är en glädjens dag. Utifrån det arbetet vi har bedrivit tycker jag att man verkligen har lyssnat och under det senaste halvåret har vi fått gehör på ett bra sätt. Det är korken ur, som att se ketchupen komma ut på pommes fritesen. Nu ser vi framåt. Vi har lite kvar, men vi ska ta vårt ansvar. Nu läggs ansvaret i knät på oss i stället för att vänta på Folkhälsomyndigheten. Det är enormt positivt för våra klubbar, säger han till Fotbollskanalen.

I den allsvenska omgången efter att publiktaket slopats ställs Elfsborg mot Göteborg, Varberg mot Degerfors, Halmstad mot Östersund, Örebro mot Häcken, AIK mot Djurgården, Kalmar mot Sirius, Malmö mot Mjällby och Norrköping mot Hammarby.