Rejäla smällar i Lennartssons debut: "Jag tar ingen skit…"

Peter Gerhardsson har uttryckt att han vill testa fler spelare. Mot Kina i förra veckan fick Hanna Lundkvist och Anna Sandberg chans från start.

Mot Tyskland var det Stina Lennartsson tur – och den svenska ytterbacken hyllades i Cmore-studion.

- Man upplever att hon går in ganska respektlöst i den här matchen. Det finns all anledning att vara lite försiktig och kliva in mot Tyskland i sin första landskamp men det verkar inte bekomma henne allt för mycket, sade kommentator Lena Sundqvist.

- Det märks inte att hon debuterar, sett till prestationen, fyllde Fernandez i.

Men vad säger huvudpersonen själv om sin debut?

- Det var jättehäftigt. Det är en barndomsdröm som går i upplevelse, att få göra det mot Tyskland, ett världslag inför fullsatta läktare var väldigt kul, säger hon till Fotbollskanalen.

Vad hade du för reaktion när du fick reda på att du skulle starta?

- Det blev så klart väldigt nervöst, mycket tankar men framför allt väldigt kul. Jag hade inget att förlora det var bara att gå ut och köra.

Peter Gerhardsson förklarade att en av anledningarna till att Lennartsson fick starta mot Tyskland var att hon just är en så fysisk spelare.

- Ja, men det är så jag är hemma i Linköping också. Jag tar ingen skit och smäller på, det spelar ingen roll vem jag möter.

De dunkade på en del också – vad säger du om det?

- Det small i varenda duell och vi står upp bra i varje duell. Synd att vi inte fick vinna bara.

Efter matchen hyllas Lennartsson av backkollegan, Magdalena Eriksson.

- Hon är cool för att hon är så orädd och modig i sitt spel. Jag har inte sett henne så mycket i damallsvenskan, så det var väldigt kul att se henne in action i dag och hur hon smäller på. Det är hennes första landskamp mot ett Tyskland och hon backar inte i det, hon kör på och fyller på offensivt och är en löpvillig och modern ytterback. Det var väldigt kul att se, säger hon till Fotbollskanalen.