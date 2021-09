Rekordhögt publiktryck inför EM - arena tar in knappt 5 000 åskådare

I augusti, med nästan ett år kvar till EM i England, meddelade Uefa att de redan hade sålt 140 000 biljetter till mästerskapets matcher. Enligt prognoser som det europeiska förbundet har gjort kommer det till slut säljas runt 700 000 biljetter. EM 2022 väntas bli det största idrottsevenemanget någonsin på damsidan.

- De här siffrorna saknar motstycke inom kvinnlig idrott i Europa, sa Nadine Kessler, Uefas damfotbollschef, i ett uttalande.

Men det stora publiktrycket korrelerar dåligt med vilka arenor som kommer användas under mästerskapet. Flera av arenorna är långt mindre än vid tidigare mästerskap. Tre gruppspelsmatcher kommer spelas på Manchester City Academy Arena, som endast tar in 4 700 åskådare.

Fyra matcher, varav en kvartsfinal, kommer också spelas på Leigh Sports Village, som tar in 8 000 åskådare. Under EM 2017 tog den minsta arenan in 10 500 åskådare och vid VM 2019 var den motsvarade siffran drygt 20 000.

Det kommer även användas större arenor under mästerskapet. Bland annat kommer finalen spelas på Wembley, som tar in 89 000 supportrar.