”Reserverna” redo att kliva in i försvaret: "Tror Janne har haft bra koll på mig"

Det råder mittbackskris i det svenska landslaget inför de kommande mötena i EM-kvalet mot Malta och Spanien. Klart är redan att Victor Nilsson Lindelöf missar hela samlingen och även Andreas Granqvist får anses vara ett stort frågetecken. ”Granen” spelade inte i Skånederbyt mot Malmö FF under söndagen och av intervjun med C More att döma ska det mycket till för att han ska spela nu på fredag mot Malta.

- Nej, just nu är det inte jättestor chans att jag spelar på fredag mot Malta, men Janne vill ha mig där uppe och jag ska försöka rehaba på bästa sätt. Jag tycker att det är bättre att åka upp där när laget går på semester. Jag behöver ingen semester. Jag vill köra rehab och komma tillbaka starkare en nivå, sa Granqvist.

Två av spelarna som nu har chansen att nypa en plats i startelvan är Alexander Milosevic och Pontus Jansson, där den sistnämnde får ses som en lågoddsare i startelvan nu på fredag, medan Milosevic förmodligen framför allt konkurrerar med Filip Helander. De båda fanns tillgängliga för media efter söndagens träningspass på Kaknäs.

- Nu är jag här och jag tror att jag konkurrerar på lika villkor som alla andra. Det är bara upp till mig att göra det bra på träningarna och visa framfötterna. Det finns inget annat. Jag tror att Janne har haft bra koll på mig i klubblaget och sett vad jag har presterat där. Det har varit positivt för mig, säger Alexander Milosevic.

Nottingham-försvararen skulle känna sig redo om han kastades in i hetluften direkt nu på fredag.

- Absolut. Vår sista match var den 5 maj i ligan och sedan dess har jag varit i Sverige men jag har försökt hålla igång med fotbollsträning och tränat lite med AIK den här veckan, tidigare med vänner och gjort löpträningar och så vidare. Det var första träningen i dag på gräs på en månad och det är klart att det är lite annorlunda men man kommer snabbt in i det.

Vad talar för dig i förhållande till Filip, Pontus och Per (Karlsson)?

- Det är väldigt bra spelare, det är därför de är här. Jag har mina kvaliteter och har blivit en bättre försvarsspelare i England, både i en mot en-situationer men också i boxen. Jag tycker att jag är väldigt stark på att spela bollen också, på att ha bollen vid fötterna. Det är väl det.

Pontus Jansson har en känsla av att han själv borde ligga bra till.

- Det har ändå varit ganska tydligt under Janne vilka som är alternativen om någon skulle skadas av de ordinarie spelarna. Vi får se om han fortsätter på samma sätt. Det var bara en "kom igång"-träning i dag så ett blir antagligen mer taktiskt i dagarna som kommer. Men det är tydliga roller under Janne och de spelarna som står på tur känner nog det på sig och är förberedda att axla den rollen, säger han.

Känner du det på dig?’

- Jag känner mig redo, jag har tränat hårt av en anledning. Så lite känner jag väl mig det på mig, absolut.

Han menar att det inte spelar någon större roll om han får Milosevic eller Helander vid sin sida.

- Jag har spelat me båda, med ”Fille" i MFF och ”Alex" i U21-landslaget. Jag tror att alla kompletterar varandra bra. Och som jag sagt tidigare: det är tydliga roller i landslaget och alla vet vad som förväntas av en och av din partner bredvid. Och vi har ändå fyra träningar på oss nu att spela ihop oss. Jag tror inte att det är några problem.