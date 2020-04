Riksåklagaren motsätter sig resning för Sarfo

I juni 2018 dömdes Kingsley Sarfo för två fall av våldtäkt på barn. Veckorna innan han hade avtjänat sitt fängelsestraff begärde han, via advokaten Thomas Bodström, resning då man hävdade att flickan var 15 år inte 14.



Nästan ett halvår efter att resningsansökan skickades in har Riksåklagaren nu slutredovisat avslutad förundersökning och skriver:



”Frågan om målsägandens ålder uppkom redan i tingsrätten. Den bedömning som gjorts i tingsrätten och även senare i hovrätten, och som redogörs för i domarna, ska stå fast.”



”Originalen av födelsebeviset och dopbeviset har lämnats in av målsägandens mamma. Resultaten talar för att handlingarna är, i teknisk mening, äkta.”



”Det nya födelsebeviset (som Sarfo och hans advokat lämnat in) får sättas i relation till övriga uppgifter och övriga handlingar. Jag anser inte att handlingen kan ges större tyngd än tidigare presenterat material särskilt inte mot bakgrund av moderns uppgifter och de uppgifter som lämnades i domstol. Det fanns också en Instagram-konversation mellan målsäganden och KS där målsäganden angett sin ålder till 14 år.”



”Jag motsätter mig alltjämt, efter slutförd förundersökning, att resning beviljas. Jag anser att det inte föreligger skäl för resning”, och avslutar med att det nu är Högsta Domstolen som fattar beslutet.



Justitiesekreterare Christina Berg är den som nu har hand om ärendet:



- Nu har vi fått in Riksåklagarens svar. Det här ärendet har förtur. Kanske kan vi komma med ett beslut före sommarsemestern. Vi siktar på det, säger hon till Fotbollskanalen.



Samtidigt pågår en annan utredning om Kingsley Sarfo.



I december sändes programmet Guldkalven, ett samarbete mellan Fotbollskanalen och Kalla fakta. Där gick det att se hur Sarfo fick kontakt med den 14-åriga flickan. Det fick han efter att han haft kontakt med en 12-årig flicka, som han senare häktades mot sitt nekande misstänkt för fem fall av våldtäkt mot.



Åtalet med 12-åringen lades ner då åklagaren inte kunde bevisa att de haft sex. Men efter programmet Guldkalven öppnades förundersökningen upp igen.



- Det var med anledning av Kalla Faktas inslag som vi begärde att förundersökningen skulle återupptas. Detta med tanke på att vi bedömer med bakgrund till de nya uppgifterna att det kan finnas tillräckligt skäl för åklagaren att väcka åtal, sa målsägandebiträde Behrang Eslami då.



Nu har förundersökningen startat och flickan som var 12 år när hon hade kontakt med Sarfo har nu kallats till nytt förhör.