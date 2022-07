Rolfö: "Jag gjorde allt jag kunde"

Sverige besegrade under lördagen Belgien med 1-0 efter ett sent mål av Linda Sembrant och blev därmed klart för semifinal mot England på Bramall Lane i Sheffield i EM. Tidigare i veckan sa svenska stjärnspelaren Fridolina Rolfö att hon har mer att ge och att hon vill bidra ännu mer, och under fredagen gjorde hon 90 minuter på planen.

Nu menar Rolfö att hon är nöjd med sin prestation i kvartsfinalen.

- Jag tycker att det kändes okej. Jag jobbade mycket defensivt och fick ta mycket jobb där. Jag tycker att det fungerade bra och jag kände mig spelbar i anfallsspelet, så helt okej.

På frågan om hon tog kliv mot Belgien är svaret:

- Det kändes ganska jämnt. Jag känner att jag gjorde allt jag kunde och jag är nöjd med min prestation, säger forwarden.

Rolfö känner samtidigt att hon vill bli mer involverad framöver.

- Det var samma i dag (läs i går). Vi spelade ganska mycket höger och det fungerar bra. Det är väl att bli mer involverad för att bidra ännu mer, säger hon.

Stjärnspelaren tycker vidare att hon är i fin form.

- Jag känner mig i jättebra form.

Vidare är hon glad över Sembrants sena segermål.

- Det var en otrolig lättnad och en skön känsla. Jag var bara jätte-, jätteglad. Det var skönt att få ett sista minuten-mål. Då blir glädjen hundra gånger skönare.