Rolfö: "Vi är nog ganska unika i världen"

Sverige spelade oavgjort mot Irland på Gamla Ullevi och blev därmed klara för VM - efter ett sent kvitteringsmål av Kosovare Asllani.

Men strax därinnan hade förbundskapten Peter Gerhardsson plockat ut Hanna Bennison och Linda Sembrant för Filippa Angeldal och senare byttes Hanna Glas och Lina Hurtig ut till förmån för Olivia Schough och Nathalie Björn.

Rolfö och Angeldal kom in med energi och Schough skickade in den avgörande bollen som Asllani kunde trycka in bakom den irländska målvakten för att skicka Sverige direkt till VM.

- Vi är nog ganska unika i världen med att ha en så bred trupp. Vi har många kvalitetspelare och Peter har det inte lätt när han tar ut en trupp. Det är en jättestyrka vi har, och speciellt i mästerskap att kunna byta så som vi gör, säger Rolfö på presskonferensen efter man kvalificierat sig för mästerskapet.

ANNONS

Sedan Gerhardsson och Wikman tog över landslaget 2017 har man sett en förändring rent kvalitetsmässigt.

- Det är en jätteskillnad på startelva kontra slutelva jämfört med tidigare. Spelarna har utvecklats i sina klubbar och en del har hamnat i väldigt bra miljöer. Och det är en mycket större konkurrens nu. Konkurrensen är stenhård, förut kanske det var så på en position, nu är det så på alla, säger Gerhardsson.

Asllani håller även hon med sin förbundskapten och lagkamrat.

- Vi har väldigt högkvalitativa spelare och är flexibla i vårt sätt att spela och har bra spelsystem. Jag tycker vi är svårlästa för motståndare oavsett om vi lanserat "How to beat Sweden".