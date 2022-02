Ronnie Hellström död - blev 72 år gammal

Ronnie Hellström vann Guldbollen 1971 samt 1978 och är ansedd som en av Sveriges bästa målvakter genom tiderna.

1974 var Hellström med och förde det svenska landslaget till en femteplats i VM, där han även blev uttagen i världslaget. Han spelade också i världsmästerskapen 1970 samt 1978 och gjorde sammanlagt 77 A-landskamper.

Nu har Hellström gått bort vid 72 års ålder, rapporterar Expressen under söndagen. Den tidigare Hammarby-målvakten somnade in under morgonen med familjen vid sin sida.

I november gick Hellström ut och berättade att han drabbats av en tumör på matstrupen. 72-åringen har nu gått bort till följd av den obotliga cancern.

Ronnie Hellström spelade för Hammarby mellan 1966 och 1974 innan han provade på livet som utlandsproffs i tyska Kaiserslautern 1974-1984. Han är en stor ikon i Hammarbys historia. Hellström kom till Bajen som tolvåring och debuterade i A-laget som 17-åring. Sammanlagt spelade han 169 matcher för klubben.

- Han har varit nära klubben även på senare år, främst på matcher och vid olika, när vi haft klubbsammanhang så har han varit med. Han har hållit kontakten med folk inom klubben, framför allt med de äldre ledarna, berättar Hammarbys vd Richard von Yxkull.

von Yxkull fortsätter om Hellström:

- En fantastisk och ödmjuk person, en ambassadör för Hammarby och för fotbollen. Som spelare var han otrolig för oss i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Han har betytt mycket för klubben, och har varit en av våra största profiler genom åren.

Hammarby kommer med största sannolikhet uppmärksamma och minnas Hellström, men exakt hur har ännu inte bestämts.

- Just nu är det alldeles nytt och alla våra tankar går till familj och nära och kära, men vi kommer med största sannolik uppmärksamma det och minnas honom, säger von Yxkull.

När Hammarby mötte Kalmar FF i den sista allsvenska omgången 2021 hyllades Hellström med ett tifo på Tele2 Arena samtidigt som hymnen "Just i dag är jag stark" ekade över arenan.

Kort efter cancerbeskedet hedrade även Kaiserslautern sin förre målvakt med en banderoll som löd "You'll never walk alone, Ronnie".

- De betyder mycket. Jag trodde inte att jag var så här uppskattad, jag har ju redan fått en avtackningsmatch, så de betyder mycket, sa Hellström till Fotbollskanalen då, och berättade att många hört av sig.

- Jo, men det är många i Sverige, folk från Hammarby och Malmö som hört av sig. Det är inget roligt besked att ge, men jag har fått mycket stöd av familj, de som vetat om det lite längre.

Hellström är född i Malmö och provspelade för klubben under sina ungdomsår, men spelade aldrig för klubben permanent. Efter den aktiva karriären var han målvaktstränare i MFF. Detta efter att han hade varit målvakstränare i Hammarby.

"Vila i frid, Ronnie", skriver MFF på Twitter.

Hellström blev den första spelaren i tysk historia att få en hyllningsmatch som utlänning när han lade skorna på hyllan. 35 000 åskådare tog sig till matchen på Betzenbergstadion 1984.

"Kära Ronnie, vi tackar dig för den tid vi fick ha dig i FCK. Du var inte bara en exceptionell målvakt, även som person gjorde du stort avtryck i Kaiserslautern. Vila i frid", skriver den tyska klubben på Twitter.

Som bäst nådde Kaiserslautern två tredjeplatser i tyska Bundesliga, två finaler i tyska cupen och semifinal i dåvarande Uefacupen (numera Europa League).

Efter sin tid i Tyskland spelade Hellström även en kort period i Gif Sundsvall, under 1988.