Ryktena blir fler och fler - nu kopplas Isak ihop med Real Madrid: "Inte ett problem"

Redan innan EM talades det om intresse från stora klubbar - och succén i Sveriges två inledande mästerskapsmatcher har fått skriverierna om Alexander Isak att bara bli fler och större.

De senaste dagarna har det rapporterats om att Barcelona, Arsenal, Roma, Chelsea och Liverpool har ögonen på Isak. Nu kan ytterligare en gigant läggas till på den listan. Det rör sig om Real Madrid, som 21-åringen var aktuell för redan när han lämnade AIK i januari 2017.

Mundo Deportivo-journalisten Francesc Aguilar skriver på Twitter att Real Madrid har Isak på sin radar och att man kan göra ett värvningsförsök om man inte lyckas köpa Kylian Mbappé eller Erling Braut Haaland.

Nu uttalar sig Isak om alla skriverier om andra klubbar.

- Det är inget som påverkar mig på något negativt sätt. Det är inte första gången i min karriär som det har skrivits om andra klubbar. Det har inte varit ett problem tidigare och det är inte ett problem nu heller, säger Real Sociedad-forwarden.

Under den gångna säsongen gjorde Isak 17 mål i La Liga. Men han medger att EM är ett annat typ av skyltfönster för honom.

- Matcherna vi spelar här tittar alla på. Man får mycket mer uppmärksamhet och gör man det bra kommer det skrivas mer. Som fotbollsspelare är det positivt.

Hur reagerar du på när du ser vilka klubbar det skrivs om? Blir du glad, förvånad eller vad känner du?

- Det är klart att jag blir lite smickrad ibland. Det är positivt. Det är ofta ett kvitto på jag gjort något bra.

- Men i många lägen behöver inte intresse från en klubb betyda jättemycket. Det kan vara många klubbar som är intresserade utan att det händer något. Jag får ta det lite med en nypa salt och bara fortsätta göra det jag är bra på.

Överlag får Isak mycket uppmärksamhet just nu. Och hans familj följer allt som händer med stor glädje.

- De är alla otroligt glada och de njuter av att se mig representera Sverige i ett mästerskap. Jag tror de fattar hur stort det är lite mer än vad jag själv gör.

På frågan om hur han upplever alla rubriker för tillfället svarar Isak:

- Det har varit otroligt kul med EM och att få uppleva ett mästerskap. Sen är det självklart ett plus att jag får lite beröm. Det har varit kul, självklart. Men det har varit mest fokus på att vi startat EM bra och jag har mest njutit av att vara här.

Han känner inte att han behöver skärma av det som skrivs och sägs om honom på något speciellt sätt.

- Jag är inne på sociala medier och ser jag något så ser jag det. Det är inte så att jag söker efter den hajpen men scrollar man på internet kan man se saker lite här och där. Det stör mig inte och påverkar mig inte på något negativt sätt i alla fall.

