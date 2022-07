Rytting Kaneryd: "Klart jag vill mer - är inte nöjd"

Svenska landslagsyttern Johanna Rytting Kaneryd gjorde mål i genrepet mot Brasilien, och hoppade under lördagskvällen in med drygt 20 minuter kvar av mötet med Nederländerna (1-1) i EM-premiären. Då hann inte svenskan påverka spelet så mycket.

BK Häcken-stjärnan berättar att hon vill visa upp mer framöver.

- Jag tycker att det är svårt att analysera matchen så här direkt efter. Man får inte glömma att vi mötte ett bra lag. Självklart ville man komma in och göra underverk direkt, men någonstans måste man vara realistisk och jag försökte komma in med mycket energi och vara kreativ, men man vill mer.

ANNONS

Hur tycker du att du kom in i matchen?

- Det är svårt att komma in i en match och det var dessutom min första mästerskapsmatch, så jag tycker man får ha det lite i åtanke, och jag försökte bara komma in med mycket energi och skapa något framåt. Det är klart jag vill mer och att jag inte är nöjd, men jag har något på gång.

Rytting Kaneryd var samtidigt inte nervös inför matchen.

- Jag var inte nervös. Jag ville otroligt mycket. Ibland kan det vara bra och ibland kan det vara dåligt. Jag ville mycket och jag vill mer, förhoppningsvis lossnar det.

Vad känner du kring att du inte fick starta?

- Det var inga konstigheter. Jag litar på Peter (Gerhardsson, förbundskapten) och hans beslut och i dag valde han att inte starta mig. Det var inga konstigheter.

På frågan om 3-4-3-formationen, som Blågult använde sig av mot Nederländerna, ökar eller minskar Rytting Kaneryds chanser till spel från start är svaret:

ANNONS

- Det är svårt att säga. Jag är mer en wing, en ytter, en offensiv spelare och det är väl där jag känner att jag är som bäst. Samtidigt kan det i vissa matcher vara bra att spela 3-4-3, som en wingback, men det beror på lite på motstånd.

Sverige ställs på onsdag mot Schweiz och på söndag väntar Portugal i EM-gruppspelet.