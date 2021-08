Så kan Jannes nya landslag se ut - och här är möjliga skrällarna

MÅLVAKTER (3)

Robin Olsen

Kristoffer Nordfeldt

Karl-Johan Johnsson

Andra tänkbara alternativ: Jacob Rinne

Bubblare: Andreas Linde

Kommentar: Målvaktstrion känns given och utmanarna får tufft att slå sig in i truppen. Rinne var en del av Sveriges "reservbubbla" under EM i somras.

BACKAR (9)

Emil Krafth

Mattias Johansson

Victor Nilsson Lindelöf

Filip Helander

Joakim Nilsson

Carl Starfelt

Marcus Danielson

Ludwig Augustinsson

Martin Olsson

Andra tänkbara alternativ: Anton Tinnerholm, Sebastian Holmén, Pierre Bengtsson

Bubblare: Alexander Milosevic, Daniel Sundgren, Niklas Hult, Gabriel Gudmundsson, Joel Andersson

Kommentar: Joakim Nilsson och Carl Starfelt var med på samlingar inför EM och lär stå först i kön när Granqvist och Jansson ska ersättas i truppen. Martin Olsson gick före Pierre Bengtsson i den ursprungliga truppen till EM men ströks på grund av skada, vilket talar för att han blir valet nu. Mattias Johansson var med i "reservbubblan" under EM-samlingen och är senaste högerbacken att få chansen i landslaget utöver Lustig/Krafth. Borde därför ligga steget före Tinnerholm. Johansson har dock haft körtelfeber i sommar, men är tillbaka i full träning.

MITTFÄLTARE (9)

Dejan Kulusevski

Viktor Claesson

Kristoffer Olsson

Albin Ekdal

Mattias Svanberg

Jens Cajuste

Emil Forsberg

Ken Sema

Jesper Karlsson

Andra tänkbara alternativ: Oscar Lewicki, Muamer Tankovic

Bubblare: Jimmy Durmaz, Simon Gustafson, Niclas Eliasson

Kommentar: Jesper Karlsson var med på samlingen i mars och togs ut till "reservbubblan" under EM. Lär därför få chansen att visa upp sig mot Uzbekistan. Annars ser det ut att bli få nyheter. Kan Oscar Lewickis fina form ta honom hela vägen in i truppen? Tveksamt.

FORWARDS (4)

Alexander Isak

Robin Quaison

Jordan Larsson

Isaac Kiese Thelin

Andra tänkbara alternativ: Sebastian Andersson, Anthony Elanga

Bubblare: Branimir Hrgota, Viktor Gyökeres, John Guidetti

Kommentar: Kiese Thelin har till och från fått chansen av Janne Andersson och lär stå främst i kön när Berg tagit farväl, efter att ha varit reserv till EM i somras. Sebastian Andersson är en Janne-favorit men stora skadeproblem förra säsongen talar emot honom. Dags för Elanga? Nja, vi tror att han får vänta lite till på sin chans även om det hade varit spännande att få se honom mot Uzbekistan.