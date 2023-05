Så kan lågkonjunkturen drabba breddfotbollen: "Hade varit oerhört tragiskt"

LÄS MER: Jobbigast för de som äger sin anläggning: "Helt klart tuffare just nu"

Den 1 mars i år förklarade Sveriges finansminister, Elisabeth Svantesson, den ekonomiska situation som landet befinner sig i.

- Läget är osäkert och ekonomin pressas från flera olika håll. Det är hög inflation, samtidigt som vi befinner oss i början på en lågkonjunktur, sa Elisabeth Svantesson på regeringens pressbriefing.

Siffror från det Svenska Fotbollförbundet gör i sin tur gällande att det 2022 fanns 1 312 858 personer (12 procent av befolkningen) som var involverade som spelare, ledare eller domare i de 2 909 föreningar som finns i landet.

- Fotbollen har en väldigt stor påverkan i landet eftersom det är så många som är involverade på något sätt. Det är många som vill spela och som har kunnat spela eftersom det traditionellt sett har varit en billig sport att utöva i jämförelse med andra idrotter, säger Caroline Waldheim, projektansvarig för SvFF:s påverkansarbete.

Men hur klarar egentligen fotbollsrörelsen av en lågkonjunktur? Hur ska föreningarna få ekonomin att gå ihop? Och sist men inte minst, har barn och ungdomar råd att spela fotboll år 2023?

Detta är frågor som behandlas i denna kartläggning av Sveriges 24 olika fotbollsdistrikt, där Fotbollskanalen har undersökt om deltagaravgifterna har höjts eller ska höjas, om det finns en oro för att barn och ungdomar ska tvingas sluta spela fotboll och vad det är som görs från förbundet för att hjälpa föreningarna med detta dilemma.

Ett av distrikten som deltog i undersökningen var Upplands Fotbollsförbund. Josefine Jardenäs är kanslichef och vittnar om en oro som finns inom distriktet.

- Det finns vissa indikationer på att det finns föreningar som har det tufft. Jag har hört talas om ungefär fem eller sex föreningar som har fått höja aktivitetsavgifter i sina föreningar. Sedan finns det vissa som sänker eftersom de har möjlighet och det är tufft just nu. Men detta beror oftast på hur det ser ut med anläggningar, de som driver sin egen har det också tuffare just nu, förklarar hon för Fotbollskanalen.

Finns det en oro kring att barn eller ungdomar ska tvingas sluta spela fotboll?

- Ja det är klart att man har. Vi vill hitta former som underlättar för föreningarna att behålla sina utövare, samtidigt som de helst ska kunna locka till sig fler. Svårast är det i socio-ekonomiskt utsatta områden, där föreningslivet ibland väljs bort. Detta hänger oftast ihop med att det finns få ledare och vuxna i föreningen och att det är brist på ledare.

Oron är som sagt inte obefogad i Uppland, där det finns exempel på föreningar som både har tvingats höja sina deltagaravgifter för barn och ungdomar, men även tvingats stänga sin anläggning för att spara in pengar. Fotbollskanalen har pratat med Danmarks IF, som höll sin idrottsplats, Danelids IP, stängd under vintern, samtidigt som de tvingades höja deltagaravgifterna i föreningen.

- I oktober räknade vi på vad det skulle kosta med anläggningen under vintern. Vi kom då fram till att det skulle öka från 84 öre per kilowattimme till mellan fyra och fem kronor per kilowattimme i värsta fall. Därför valde vi att säga upp den tjänsten på 100 procent som vi hade i form av en kanslist, som skötte anläggningen, och hålla vår anläggning stängd, säger Mikael Eriksson, avgående ordförande i Danmarks IF till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det har sparat oss ungefär 175 000 kronor under vinterhalvåret och sådana pengar har inte föreningarna liggande. Sedan har vi även varit tvungna att höja avgifterna. Medlemsavgiften ligger kvar på samma nivå som tidigare, 400 kronor, men deltagaravgiften har höjts från 1 100 till 1 300.

Vad har ni fått för reaktioner efter höjningen av avgiften?

- Det har inte varit några stora reaktioner. Folk vet om att vi har en egen anläggning som kostar mycket att bedriva och det har inte varit några större reaktioner på höjningen, säger Mikael Eriksson och fortsätter:

- Sedan finns det föräldrar som exempelvis är ensamstående och som har det ännu tuffare ekonomiskt nu och då finns det bidrag från fonder som man kan söka. Det är från fall till fall, men det är en balansgång, vi vill inte höja mer för då kan folk tvingas sluta och då får det samhällskonsekvenser.

Men oron märks inte i hela landet. I Fotbollskanalens sammanställning var det många distrikt som inte hade fått några signaler på att deltagaravgifterna i föreningarna hade höjts eller skulle höjas inom den närmaste framtiden. Ett av dessa distrikt är Värmland, där man faktiskt har sett en tillväxt under det senaste året.

- Vi har inte fått in några signaler gällande detta, åtminstone inte till oss på förbundet. På ungdomssidan har vi faktiskt ökat från 650 till 710 lag anmälda i seriespel i alla nivåer, så det är snarare en positiv utveckling på den fronten hos oss, säger Värmlands Fotbollsförbunds kanslichef, Niclas Johansson till Fotbollskanalen.

Vad gör ni i ert distrikt för att förhindra en sådan utveckling?

- Vi vill ha så låga trösklar för att spela fotboll som möjligt. Vi försöker bidra med mycket administration och ha en bra dialog så vi vet vad som behöver förbättras för föreningarna. Sedan är det ett stort distrikt, men vi anordnar informationsträffar och är ute för att informera hos föreningarna för att de ska slippa ta sig till Karlstad.

Men trots att en övervägande majoritet av distrikten som deltog i enkäten inte har sett någon spegling från det samhällsekonomiska läget bland deras föreningar, finns det en viss oro på nationell nivå.

- Jag har tagit del av rapporter om att det blir dyrare att spela fotboll. Det finns fonder och andra medel som man kan ta del av för att kunna spela fotboll, men det är klart att det finns tecken på att folk har det mer knapert nuförtiden, säger Caroline Waldheim, projektansvarig på SvFF och fortsätter:

- Det kan tvinga barn och ungdomar att sluta och det är det sista vi vill och det hade varit oerhört tragiskt om vi når en punkt där ekonomin blir en avgörande faktor.

Även om arbetet med just denna fråga redan finns uppe för diskussion, finns det mycket arbete kvar för att kunna utesluta problemet.

- Vi måste fundera på hur man kan hålla ner kostnaderna för barn och ungdomar som vill spela fotboll. Det kan vara genom samtal med kommuner där exempelvis ekonomiskt stöd och frågan om anläggningshyror diskuteras, för att göra allt för att motverka den utvecklingen, säger Waldheim innan hon avslutar:

- Det är svårt att sia om framtiden, jag är ingen nationalekonom. Men vi vill hänga med i diskussionen och utvecklingen och om det skulle bli katastrofläge rent ekonomiskt måste vi se till att göra något. Vi vill fortsätta vara en stor och bred sport som finns lättillgänglig för de som vill utöva den.