Så ska Blågult stoppa Kirby: "Måste vara förberedda på allt"

Under tisdagen ställs Sverige mot England i EM-semifinalen. England kommer till mötet med ett insläppt mål under mästerskapet och vinster i samtliga matcher, medan Sverige å sin sida har släppt in två mål och spelat oavgjort mot Nederländerna i öppningsmatchen.

Det blir ett möte där flera av spelarna känner varandra väl. I den engelska EM-truppen spelade alla förutom Rachel Daly i den engelska ligan, Women’s Super League i fjol - i samma liga fanns även fem svenska EM-spelare.

Och är det någon Magdalena Eriksson känner bra är det Fran Kirby, den engelska mittfältaren, som haft ett fint mästerskap. Kirby har spelat samtliga matcher, gjort ett mål och tre assist. Nu berättar den svenska landslagsbacken om hur hon ska stoppa Kirby.

- Vi får vara förberedda på att allt kan hända. Med Fran (Kirby) vet man inte vad som kan hända, hon kan hitta en passning som man inte trodde fanns, så det gäller att vara förberedda på allt.

Men vad mittfältaren har för svagheter vill Eriksson inte fokusera på, utan den svenska mittbacken väljer att istället fokusera på Kirbys styrkor.

- Vad hon har för svagheter? Oj, jag har inte tänkt så mycket på hennes svagheter utan jag tänker mer på hennes styrkor. Det är otroligt mycket styrkor som jag tycker vi ska fokusera på först och främst, säger Eriksson och fortsätter:

- Bara jag tar en titt på deras mittfält är det ett väldigt offensivt balanserat mittfält, och det är klart att det är något vi skulle kunna titta på. Men framför allt är det Frans (Kirby) fantastiska offensiva kvaliteter som hon bidrar med. Hon har en otrolig spets i sitt djupledsspel och i hennes snabbhet. Men också hennes sätt att kontrollera boll i tajta situationer och hitta passningar som ingen riktigt ser. Fran är unik i det hänseendet och det är något vi måste vara på tå med i morgon (läs i dag).

