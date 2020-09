Så ska Sverige stoppa Mbappé: "Är inte rädd, men han är brutalt snabb"

Kylian Mbappé är bara 21 år men har ändå hunnit med att vinna den franska ligan fyra gånger och VM en gång. Styrkorna är många men något som verkligen sticker ut är snabbheten.

På lördagen ska ytterbackarna Ludwig Augustinsson och Mikael Lustig försöka stoppa den franska superstjärnan.

- Man är inte rädd för en spelare, men det är klart att man har respekt. Det är en världsspelare och det blir en stor uppgift. Frankrike har många bra spelare, speciellt på kanterna. Vi har gjort det jättebra innan när vi har mött Frankrike innan, men det är alltid en utmaning och man måste vara med, säger Augustinsson.

Hur tänker man när man ställs mot Mbappé?

- Det är svårt att hantera sådana spelare en hel match. Man får vara med och ligga någon meter före, men samtidigt vill man inte att han ska ha för hög fart utan bromsa honom. Man måste ligga tajt. Det är inte många i världen som är snabbare. Man måste vara aggressiv också.

För Mikael Lustig blir det inte första gången som han ställs mot Mbappé. Förra gången var med Celtic 2017. Men det är bara att hoppas att det här blir ett roligare möte.

- Det var inget vidare. Vi torskade med 5–0 så nästa fråga, tack, säger Lustig och skrattar:

- Nej, men det är jättekul att få möta sådana spelare. Han var väl bara 18 år då men man såg redan då, att det är sådan kvalitet. Det är inte bara snabbheten utan också touchen. Han har allt. Han kommer att bli extremt bra. Om Mbappé spelar borde han vara snabbare och mer teknisk än jag. Men ser det mer som en utmaning och ska försöka stoppa honom.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.