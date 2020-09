Så vill Sverige besegra Frankrike: "Att vi kortpassar, kombinerar och dribblar"

Det är ingen enkel uppgift som Sverige står inför. De regerande världsmästarna står för motståndet i Nations League med världsspelare som Kylian Mbappé och Antoine Griezmann.



Men det svenska laget är förberett och vet vad som krävs för att ta tre poäng.



- Vi behöver sätta alla delarna mot den här typen av lag och hitta personbästa. Att få ut max, både organisatoriskt men också individuellt. Sätta försvarsspelet men också ta initiativ. För Frankrike kanske har bollen mer. Men jag är hoppfull, spelarna har verkligen tagit till sig det här på träningarna, säger Janne Andersson och fortsätter:



- Vi har haft flera bra träningsdagar. Det har sett jättebra ut. Jag är imponerad av spelarnas förmåga att komma in i det med tanke på att det var så längesedan. Vi har hittat rätt.



Just det här med att ta initiativ är något som även flera av spelarna trycker på inför matchen.



- Vi har många spelare som är bra på att dribbla och kombinera sig fram. Så jag vill att vi inte bara slår långt utan kortpassar, kombinerar och dribblar. Ett lag som Frankrike ska tycka att det är jobbigt att möta oss, säger Albin Ekdal.



Ludwig Augustinsson:



- Jag vill se mycket jobb defensivt men också att vi vågar. Under hösten hände det saker och vi blev mer spelskickliga. Under den här samlingen vill jag se två bra insatser där vi är bra i defensiven men också håller i bollen och får bra resultat, säger han.



Visst, det är ett världsmotstånd som Sverige ställs mot, men faktum är att senast lagen möttes var i juni 2017 och då vann Janne Anderssons lag med 2-1 hemma på Friends Arena efter ett sent mål av Ola Toivonen från halva planen.



- Det är svårt att få en poäng om Frankrike har en fantastisk dag, men vi har ofta visat att vi krigar på och är svårslagna. Även om Frankrike tog ledningen här senast så krigade vi på och kom igen, säger Mikael Lustig.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.