Safari tappade kaptensbindeln till Christiansen: "Blev lite märkligt"

MALMÖ. Behrang Safari hade kaptensbindeln under Malmö FF:s alla tävlingsmatcher innan Anders Christiansen tilldelades den förra veckan. Safari bemöter också uppgifterna om schism i laget. - Just det här ovissa har varit lite annorlunda, säger han till Fotbollskanalen.

Den 35-årige vänsterbacken ska inleda sin tionde allsvenska säsong i Malmö FF under sin andra sejour där. Lundakillen Safari spelade närapå alla minuter under MFF:s Europa League-resa från kvalet till sextondelsfinalen, men stannade bara vid 16 allsvenska matcher 2019. Hans fysiska status är bra efter lite skavanker under maj, och Safari har kört för fullt i cirka två veckor.

Har det varit extra utmanande med en så lång försäsong för dig?

- Absolut. Det har det nog varit för oss alla, vi har tränat i fem månaders tid. Man når liksom en viss nivå men inte till hundra procent, för man behöver det där sista och det är matcherna just. Det behövs för att tagga igång på riktigt för att nå matchform - och det har man inte riktigt fått, så det är annorlunda. Det har varit en speciell situation, säger Behrang Safari till Fotbollskanalen.

Hur har den här perioden varit mentalt för dig?

- Det har varit okej. Som sagt, helt nytt för mig och alla andra. Det kanske är annorlunda för en spelare som är i början av sin karriär till skillnad för mig. Den kanske bara dyker upp här, tränar, och tänker inte så mycket mer. Medans jag känner att: fan, nu får matcherna komma igång, nu är det dags. Så har det varit lite.

Malmö FF som förberedde sig till Europa League-matcherna mot Wolfsburg i februari har haft en särskilt konstig försäsongsrytm. Därtill har det rapporterats om spelare som blivit hemskickade från träningar av den nya tränaren Jon Dahl Tomasson under våren. Har den här uppladdningen påverkat stämningen i MFF?

Förutom det uppenbara, är det något som känns annorlunda i år i Malmö FF inför den allsvenska starten?

- Nej, eller ja, man kan bara tänka på att det varit märkligt de här tiderna. Vi har en stor och väldigt bred trupp med många hungriga spelare och vi känner oss väldigt starka. Men det brukar vi göra, säger Safari.

Har det varit grinigt för att ni inte kunnat spela matcher?

- Nej... just det här ovissa har varit lite annorlunda. Men det har nog inte varit grinigt. Vi har alla peppat varandra jävligt bra och hållit huvudena högt så gott det gått, och jobbat ihop. Vi har ändå kommit samman väldigt bra som lag.

För det är inte lätt kan jag tänka mig?

- Nej. Det är klart, sådana grejer har varit annorlunda. Att man inte kan umgås, man tränar och sen åker hem. Men det handlar om anpassningsförmåga. Plötsligt är det ingen som tänker på det längre. Det faller sig naturligt nu att man dyker upp på träning, får inte vistas för många i ett rum, allt det här blir naturligt. Vi är människor, vi har lätt för att anpassa oss.

I samtliga tävlingsmatcher som Behrang Safari ställde upp i under årets inledning bar han lagkaptensbindeln. Jon Dahl Tomasson sa då att han skulle vänta med att utse en permanent lagkapten. Förra veckan kom beskedet: bindeln hamnar hos Anders Christiansen.

Besviken över att du inte fick bindeln?

- Absolut inte. Jag tycker också att “AC” är en värdig spelare för att hålla kaptensbindeln. Jag har sex månader kvar på mitt kontrakt, jag vet inte hur min framtid ser ut här. AC har ett längre kontrakt och är en fin spelare som alltid ger järnet, säger Safari.

Han fortsätter:

- Sen förstår jag att det blivit lite märkligt eftersom jag burit bindeln fram tills det här beslutet. Vilket kan vara lite märkligt, kan man tycka. Det hade varit annorlunda om den hade fått gå runt på några stycken. Så jag förstår alla frågetecken som varit, även för mig. Men när väl beslutet togs var det inte några hard feelings alls. Jag är här för AC, som resten av laget.

Behrang Safari har under våren kunnat unna sig mer tid med familjen säger han, som är en anledning till att han avslutade landslagskarriären. Safari är pappa till två tvillingsöner med autism, och blev i vintras huvudpersonen i boken "Snygg brytning, Behrang!" av Anja Gatu. En illustrerad barnbok som vill främja olikheter mellan människor och sprida kunskap om autism - och som är inspirerad av vänsterbackens familjeliv.

- Responsen har varit jättebra, jättefin. Som jag har sagt är jag jätteglad över att få varit med och skapat den här boken. Många skolor och många lärare har beställt boken och vill gärna ha mig där för att prata lite om den. Jag har inte kunnat ställa upp på grund av restriktionerna tyvärr. Men jag ser verkligen fram emot att göra det när allt blir som vanligt igen, säger Safari.

Inför den allsvenska premiären är serien kanske mer svårförutsägbar än någonsin tidigare. Samtidigt är de heta guldkandidaterna inte många. Malmö FF är favorit i mångas ögon trots ovissheten under våren, i år igen.

- Det är många frågor som man inte kan få svar på förens man står där efter några omgångar, om hur spel utan publik påverkar en till exempel, säger Safari.

Något speciellt lag som kan hota er i allsvenskan?

- Jag har faktiskt ingen aning. Det är inte något jag tänkt på alls. Jag har bara tänkt på oss och vad vi behöver göra. Vi vet att det kommer bli ett lite tuffare schema där vi måste gå runt på spelare och leverera helt enkelt. De som förberett sig bäst kommer också bli det lag som står högst upp i tabellen.