Schelin minns VM 2011: "Rejäl mensvärk innan kvartsfinalen"

Under ett långt mästerskap kan flera spelare få sin mens. När Fotbollskanalen pratade med landslagets läkare Mats Börjesson berättade han att man vet att mens och knäskador hänger ihop, och att det också kan finnas ett samband mellan mens och ens prestation då uthålligheten blir sämre.



2017 spelade Lotta Schelin i Rosengård som då ville bryta tabut kring mensfrågor och dels utbildades sina ungdomstränare, dels uppmanade övriga Idrottssverige att göra samma sak. Och under 2016 satte hon tillsammans med mensskyddstillverkaren Libresse, fokus på den inom idrotten tabubelagda frågan kring kvinnors menstruation.



- Det var ett första steg då. Arbetet har fortsatt men det finns fortfarande mer att göra. Jag hoppas att det kan starta fler utbildningar kring det här, säger hon till Fotbollskanalen.



Tycker du att det är ett ämne som man pratar om tillräckligt mycket?

- Man kan gå på reaktioner när jag lyfte frågan 2016. Genomslaget det fick då var mycket större än vad jag trodde innan. Då lyfte jag bara frågan och sa att man behövde mer forskning. Det här är ju en central grej i alla kvinnors liv. Därför är det konstigt att det inte finns mer underlag för spelare.



- Det var inget man pratade om i Sverige. Det finns något i det som gör att man tycker att det är upp till var och en och att det är en privat sak. En sådan enkel sak som att jag sa att man kunde ha tamponger i medicinväskan, men då tycker folk det är privat och att det löser spelaren själv. Men så funkar det inte. Plötsligt kommer mensen och det är många gånger man har frågat lagkamrater om hjälp. Annars har vi så bra koll på allt men med mens är det inte riktigt så. Det finns ju skaderisk under menstruationen så är ju det superintressant att lyfta frågan.

Lotta Schelin är landslagets mesta målskytt och har varit med i en mängd mästerskap. Hon vet hur det är att spela ett VM.

- Under mästerskap kan man förskjuta mens så att man inte har det. Annars kan den komma när man minst anar det, och man blir ju påverkad. Vid träning har jag haft mensvärk och det har påverkat mig. Men många andra har haft det värre, säger hon.

Landslagets läkare Mats Börjesson berättade att man inte jobbar med att skjuta upp mensen – hur var det när du spelade?

- Via SOK kunde man få hjälp av en gynekolog. Så det fanns möjligheter.



Mats Börjesson säger också att mens och knäskador hänger ihop, och att det också kan finnas ett samband mellan mens och ens prestation då uthålligheten blir sämre, men att det finns för lite forskning – hur ser du på det?

- Det är ju som han säger, det finns för lite forskning på det, till och med angående skaderisken kring menstruation och det är väl där skon klämmer lite. Studier pekar mot ett klart samband och då behöver man ju forskning som kan bekräfta det. Det är lite det som vi vill sätta fingret på, det behövs forskning för att få fullt genomslag.

Har din prestation påverkats under något mästerskap?

- Jag hade rejäl mensvärk på träningen dagen innan kvartsfinalen i VM 2011 och då var jag inte så pigg. Om jag hade haft match då så hade jag inte varit pigg. Men jag vet inte om det påverkade så mycket under kvartsfinalen. Jag vet att jättemånga har stora problem med det här. Det är klart att det påverkade en del.

Hur gör man om man är påverkad?

- Det är min grej, tänker man själv. Man tänker att det är så vanligt, jag får ta mina tabletter. Det tas tabletter till höger och vänster, det är inte konstigt. Jag har haft lagkamrater som har haft problem med det. Om någon spelare saknas på grund av det så säger man det här klassiska att hon kan inte vara med för att hon är inte bra i magen.



- Det här är ett väldigt viktigt ämne och det är viktigt att lyfta det och undra varför det inte finns mer i ens vardag. När jag satte mig in i det här så visste jag inte att man faktiskt kan få väldigt mycket info när man söker på nätet. Det är intressant att lyfta det.

Sveriges möte med Chile spelas på tisdagen med avspark klockan 18 (sändningsstart 17.00) och kan ses i TV4, på C More Fotboll och streamas på cmore.se.