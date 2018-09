Sverige tar på måndag kväll emot Turkiet i första gruppspelsmatchen i Nations League på Friends Arena. I dag håller förbundskapten Janne Andersson och Albin Ekdal, som ersätter febersjuke Andreas Granqvist, presskonferens inför mötet.

Se presskonferensen från klockan 13.15 i spelaren ovan.

Matchen börjar klockan 20.45 i morgon och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.