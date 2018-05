Segers ilska mot Fifa och Uefa: "Vill ni ens att damfotboll ska existera?"

Jämfört med 2014 års mästerskap tredubblas ersättningen till de allsvenska klubbarna under mästerskapet 2018, vad gäller spelare som är iväg på VM. Fifa delar ut ersättning till klubbar vars spelare deltar i turneringen och till klubbarna som spelarna tillhört under en tvåårsperiod fram till slutspelet. Totalt rör det sig om runt 72 000 kronor per spelare och dag som baseras på tre olika perioder (juli 2016-juni 2017, juli 2017-maj 2018 och juni-juli 2018) som vardera ger en tredjedel av summan. Om spelaren spelat i samma klubb alla tre perioder får man alltså hela beloppet, i annat fall delas det mellan de aktuella klubbarna.

Ersättningen betalas från och med två veckor innan turneringen startar fram tills att det berörda landslaget eliminerats ur turneringen.

Men på damsidan är det en annan verklighet för klubblagen. När det spelas världsmästerskap på damsidan utgår i dagsläget ingen ekonomisk ersättning till klubbarna över huvud taget.

Nu reagerar Rosengårds och landslagets Caroline Seger i ett ilsket inlägg på Instagram.

"Jag är så glad över att vara en kvinnlig fotbollsspelare. Eller är jag?

Tack vare mitt kön tjänar jag mindre pengar, får mindre erkännande och kan verkligen inte förvänta mig samma möjligheter som en man. BARA för att jag föddes som kvinna. Det finns så många saker jag skulle vilja säga, så många saker jag önskar att jag kunde ändra, men jag är en KVINNLIG fotbollsspelare, så jag menar, vad kan jag göra?

Jag vill fråga Fifa, Uefa och alla som styr beslutsfattandet i fotbollsvärlden: Vill ni ens att damfotboll ska existera? Med några av besluten som ni tagit undrar jag verkligen", skriver hon bland annat i ett långt inlägg på engelska.

"Jag föddes som en kvinnlig fotbollsspelare, stolt och och trots att jag sänkts en miljon gånger kommer jag ställa mig upp och fortsätta kämpa för mina rättigheter, nästa generations rättigheter och framtiden för damfotbollen!"