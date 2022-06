Sembrant om sista(?) mästerskapet: "Svårt att svara på"

Svenska landslagsbacken Linda Sembrant, 35, har varit med i landslaget i flera år, men missade OS förra sommaren med anledning av en korsbandsskada. Nu är hon tillbaka med landslaget igen och förbereder sig i Båstad inför sommarens EM i England.

Frågan är bara om det är Sembrants sista mästerskap, eller om hon redan nu har sikte på VM i Australien och Nya Zeeland nästa år? 35-åringen har ännu inget svar på det.

- Det är svårt att svara på. Senaste året har det verkligen varit att EM varit i fokus, att ta mig tillbaka och uppleva ett mästerskap igen. Sedan får vi se resten framöver. Känslan har varit att ta mig tillbaka hit, stå här i dag, och vara en del av Sverige, säger Sembrant.

35-åringen är samtidigt glad över att ha varit med i landslaget länge och är numera en av de mest erfarna spelarna i truppen.

- Det är klart att det förändrats mycket från första landskampen jag kom in och första mästerskapet. Under väldigt många år har jag haft en stor plats och varit med om väldigt många matcher och mästerskap. Det är så det varit senaste åren, och det är en stor stolthet att jag presterat så bra under en lång tid, säger hon.

Sembrant var innan skadan en av spelarna som fick mest speltid under Peter Gerhardssons ledning, men nu väntar åter tuff konkurrens med flera spelare om en plats i startelvan.

- Det är en stor konkurrens. Jag har gjort en resa och jag har tagit mig tillbaka hit. Innan har jag spelat otroligt mycket, och vi vet hur bra vi är som lag, hur många bra individer vi har och hur starka vi är tillsammans. För mig har det verkligen varit att komma tillbaka hit, komma upp i min prestation hemma i klubblaget, bli uttagen här och vara en del av detta. Sedan får vi se hur resan fortsätter, men jag är såklart här för att jag vill bidra otroligt mycket, som jag gjort tidigare år.

På frågan om Sembrant är på samma nivå som innan skadan eller till och med bättre är svaret:

- Det är svårt att svara på. Det var nästan lättare i början, då man tog kliv varje vecka, men jag känner mig väldigt bra i dag och jag har spelat mycket i klubblaget nu under våren och fått mycket tid, så jag känner mig i väldigt bra form och mår väldigt bra. Jag är nog nära där jag vill vara, säger backen.