Sent avbräck för Serbien - La Liga-spelare missar Sverige-matchen

Sverige behöver hålla Slovenien bakom sig i gruppen för att hänga kvar i Nations Leagues B-division, och de avslutande gruppspelsmatcherna mot Serbien samt Slovenien avgör allt för Blågult.

Under lördagen väntar just Serbien på bortaplan och nu står det klart att motståndarlaget drabbats av ett sent avbräck. Mittfältskuggen Nemanja Gudelj missar matchen.

- Vi får klara oss utan Gudelj. Men det finns andra killar som jag alltid kan lita på, säger förbundskaptenen Dragan Stojkovic enligt det serbiska fotbollsförbundets hemsida.

La Liga-mittfältaren Gudelj, som spelar för Sevilla, har 48 A-landskamper på sin meritlista. Enligt sajten mozzartsport.com har han drabbats av ett magvirus.

ANNONS

Sedan tidigare har det stått klart att Fiorentina-backen Nikola Milenkovic står över mötet med Sverige på grund av skada.