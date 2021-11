Siffrorna visar: så stor chans har Sverige att nå VM

Sverige slutade tvåa i sin VM-kvalgrupp bakom Spanien och får därmed försöka kvala in till nästa års världsmästerskap via en play off-turnering som spelas i slutet av mars 2022.

Inför play off-lottningen har We Global Football, som riktar in sig på att projektera olika scenarier i världsfotbollen, sammanställt en lista över de europeiska play off-lagen och dess VM-chanser. Listan visar att Italien (49,5 procent) och Portugal (44,9 procent) är störst favoriter att ta sig till VM. Därefter följer Sverige som trea på 32,6 procent.

Turkiet (13,6 procent) och Nordmakedonien (10,5 procent) anses ha minst chanser att kvalificera sig till VM, enligt We Global Football.

Sveriges play off-motståndare lottas fram den 26 november klockan 17.00 i Zürich och lottningen kommer att sändas live på Fotbollskanalen. Play off-semifinalerna spelas sedan den 24 och 25 mars, medan finalerna spelas den 28 och 29 mars 2022.

Läs alla förutsättningar inför play off nedan!

Pre-draw chance to advance to the World Cup:



Italy 🇮🇹 - 49.5%

Portugal 🇵🇹 - 44.9%

Sweden 🇸🇪 - 32.6%

Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - 28.3%

Russia 🇷🇺 - 28.1%

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 - 22.2%

Poland 🇵🇱 - 20.5%

Austria 🇦🇹 - 17.0%

Czech Republic 🇨🇿 - 17.0%

Ukraine 🇺🇦 - 15.8%

Turkey 🇹🇷- 13.6%

North Macedonia 🇲🇰- 10.5%