Sjöstrand om Granqvists kritik - blev ett missförstånd: "Ingen koppling mellan damernas och herrarnas avtal"

Svenska herrlandslagets lagkapten Andreas Granqvist var tidigare i dag irriterad när han mötte pressen efter landslagets träning. Bakgrunden till det var bland annat att han kände att Diamantbollenvinnaren och landslagsbackens Nilla Fischers tal i går delvis var riktat mot herrlandslaget och inte mot Svenska Fotbollförbundet.

Granqvist tyckte att herrlandslaget gjort vad det kunnat för jämställdhet genom att det sänkt sin ersättning som hjälp till att damlandslaget fick höjd ersättning i spelaravtalet, vilket gjorde att han riktade kritik mot SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand för hemlighållandet av att herrlandslaget gått ner i ersättning.

- Jag står också för jämställdhet och har en fru och två döttrar och jag vill att mina flickor som växer upp ska ha alla möjligheter att syssla med det de vill. Det blir orättvist när man drar alla över en kam, vi har gjort vårt när vi skrev ett nytt avtal och då sänkt oss rejält för att damerna ska få ett bättre avtal. Det har inte kommit fram, det är förbundets fel, sa Granqvist.

- Vi får ta det med Håkan (Sjöstrand). Jag är trött på den här diskussionen som dyker upp varenda samling och vi får ta skit när det är förbundet som ska stå här och prata om det. Vi kan säkert bli bättre, det säger jag inget om, men att vi hela tiden ska få skit när vi verkligen gjort saker känns tråkigt, fortsatte han.

Håkan Sjöstrand satte sig därefter ner i möte med Granqvist för att reda ut ämnet.

- Jag ville först prata med Andreas Granqvist och lyssna och diskutera de synpunkter som han framförde. När en sådan här situation uppstår tycker jag att det är viktigt att prata direkt med varandra och då har vi rett ut eventuella oklarheter och missförstånd som uppstått, säger han till Fotbollskanalen.

- Ibland uppstår det sådana här situationer med missförstånd, att vi kanske inte har kommunicerat tillräckligt bra, men då träffas vi, pratar med varandra och reder ut det. Vi har haft ett väldigt bra och klargörande möte i dag, precis som vi alltid har en bra dialog, fortsätter han.

Sjöstrand berättar vidare att det är ett missförstånd att herrlandslagets sänkta ersättning har en koppling till att damlandslagets ersättning höjdes. Det har ingen koppling alls.

- Vi har behövt reda ut några missförstånd i det hela. När det gäller damavtalet, så gjordes det klart under hösten 2017. Herrarnas avtal gjordes sedan klart sommaren 2018. Någon koppling mellan det vi förhandlade fram med damerna och kopplingen till avtalet nu var inget vi diskuterade under förhandlingarna. Vi tycker att det är jättebra att damerna är nöjda, men sedan har herrarna sänkt sin ersättning. Det finns ingen koppling till damavtalet, men det går till hela vår verksamhet och därför är vi naturligtvis jätteglada och tacksamma över att herrarna har sänkt sin ersättning, men damavtalet gjordes klart förra året. Det har därmed inte varit en del av dem förhandlingarna. Det behövde vi reda ut, säger han.

- Det finns helt enkelt ingen koppling mellan avtalen. Damernas avtal förhandlades klart hösten 2017 och det lever på sina egna meriter och de är värda den ersättningen. Det förtar dock inte att herrarna har gått ner i ersättning och det förtjänar de respekt för och ska ha uppskattning för, fortsätter han.

Är avtalen likvärdiga i dag?

- Ja, vi har rättvisa villkor. Men sedan är det viktigt, att oavsett om du spelar för herr- eller damlandslaget kommer det inte att vara de ekonomiska motiven som kommer att vara anledningen till att du representerar landslaget, i stället stoltheten över att representera sitt land. Så länge jag är ansvarig kommer ingen bli ekonomisk oberoende på att representera Sverige.

- Man kan dela våra olika avtal i olika delar. Det finns ett grundavtal som gäller för den ordinarie verksamheten, men sedan förhandlas det fram för respektive mästerskap om och när vi kvalificerar oss för ett VM eller EM, vilket är en separat förhandling som beror helt och hållet på vilken ersättning vi får från Uefa eller Fifa. Det är de principerna som gäller, fortsätter han.

Varför kommunicerade ni inte att herrarna sänkte sina avtal?

- Vi brukar normalt sett faktiskt inte kommunicera mycket kring detta, men svarar på frågor eftersom att media är så intresserade av de här frågorna. När vi inte får frågor så... Men här hade vi naturligtvis kunnat kommunicera bättre att herrlandslaget sänkt sin ersättning och de förtjänar de all respekt för.

Varför sänktes herrarnas avtal?

- Vi är inte ett förbund med jättestora muskler när vi jämför oss med andra nationsförbund. Vi kommer aldrig heller kunna konkurrera med de gigantiska skillnaderna vi ser ute i klubbarna eller ligorna där de faktiskt verkar i sin vardag. Det är där vi ser den jättestora skillnaden, säger han.

- Sedan finns det också en jättestor skillnad i mästerskapsersättningar som vi får som nationsförbund om vi kvalar in till ett VM- eller EM-slutspel på herr- och damsidan. Vi driver också de frågorna och tycker att om det nu finns en viss förståelse i en marknadsvärdering av att det kan skilja sig, så tycker vi att de gigantiska skillnaderna som vi ser inte är rimliga. Vi driver på de frågorna för verka att få en större rättvisa gällande rättvisa mästerskapsersättningar. De här avtalen är däremot våra grundavtal.

Granqvist riktade också kritik mot att mångårige landslagschefen Lars Richt, som slutade efter VM, inte hyllades på Fotbollsgalan. Det bemötte också Sjöstrand.

- Lasses insatser för svensk fotboll i stort och herrlandslaget i synnerhet är värd all uppskattning. Däremot, när det gäller Fotbollsgalan, så är det spelare, tränare, förbundskaptener och lagens olika prestationer som vi naturligtvis uppmärksammar. Sedan sker det i en dialog mellan produktionsbolaget och TV4. Det finns helt enkelt inte riktigt utrymme för det i det hela. En del av hyllningarna som visas i själva Fotbollsgalan är också förinspelningar som vi gör för att få in det. Det har vi också pratat om. Lasse är värd all uppskattning och vi uppskattar och uppbackar honom på ett annat sätt.