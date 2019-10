Sjuk senast - nu är Ilestedt tillbaka: ”Såg pigg och inspirerad ut"

GÖTEBORG. Amanda Ilestedt blev sjuk inför Ungern-matchen och fick kasta in handduken. Nu är Bayern München-spelaren tillbaka. - Hon såg väldigt pigg och inspirerad ut, säger förbundskapten Peter Gerhardsson till Fotbollskanalen.

När Peter Gerhardsson presenterade truppen mot Ungern senast saknades två namn som strukits sent. Anna Anvegård (som nu lämnat truppen) hade ådragit sig en skada - och Amanda Ilestedt som blivit sjuk och fått en luftvägsinfektion.

Men då landslaget på måndagen tränade sitt sista pass inför Slovakien-matchen på Gamla Ullevis fina gräsmatta så fanns Bayern München-spelaren med hela passet.

- Hon tränade för fullt i dag. Vi stämmer alltid av under kvällen men det var väldigt glädjande att hon kunde träna hela passet. Hon såg väldigt pigg och inspirerad ut, säger förbundskapten Peter Gerhardsson till Fotbollskanalen.

Vad gäller Fridolina Rolfö så gjorde hon comeback efter skadebekymmer mot just Ungern och spelade då en halvtimme, på vilken hon hann spela fram till ett mål. Om hon bedöms vara en spelare för 90 minuter i morgon vill Gerhardsson hålla för sig själv.

- Jag vill inte gå in på vilka som är 90-minutersspelare, men man kan säga att Fridolina tränade för fullt och gjorde ett klart stegrande inhopp när hon kom in och har tränat för fullt efter det. Det är väldigt positivt. Sedan om vi väljer att starta med henne eller ha henne som inhoppare får vi se.

Hur resonerar du generellt kring startelvan - vilka egenskaper vill du ha mot just Slovakien?

- Det handlar mer om att fortsätta bygga på det vi gjorde mot Ungern senast för Slovakien påminner en hel del om det. Däremot försvarar de kanske lite lägre vilket innebär att just sådana aktioner som Janogy (Madelen, tvåmålsskytt mot Ungern) gjorde - att dribbla och slå ut sin motståndare - kommer vara viktigt. Försvarar Slovakien lägre så kommer det behövas den typen av aktioner. Just egenskaper en mot en tror jag kommer bli ännu viktigare.

Mot Ungern, i Ilestedts frånvaro, spelade Magdalena Eriksson i mitten i backlinjen, tillsammans med Linda Sembrant. Jonna Andersson tog då platsen till vänster.