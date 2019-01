Skador stoppar duo från årets första landskamp

Sverige mötte Sydafrika i en inofficiell landskamp i torsdags och vann med 4-0. Under tisdagen möts länderna igen, den här gången i en officiell landskamp.

Sedan tidigare står det klart att Lina Hurtig missar matchen. Nu meddelar SvFF att det blir ytterligare två avbräck. Zecira Musovic och Fridolina Rolfö kommer inte till spel.

- Fridolina kom till samlingen med en mindre muskelskada i låret. Hon har under veckan fått individuellt anpassad träning och vår bedömning är att skadan är läkt. Vi har de senaste passen arbetat med att få upp funktionen och uthålligheten i låret för att få Fridolina helt redo för spel, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi till SvFF:s hemsida.

- Efter dagens träning har vi nu överlagt och tagit beslut tillsammans med Fridolina och tränarstaben att hon inte ska delta i morgondagens match. Funktion och uthållighet finns där men vi vill skapa en ännu bättre säkerhetsmarginal för Fridolina framåt.

Om Musovic säger Ebrahimi:

- Zecira har en fraktur i ett finger. Hon har tränat med ett specialskydd för att skydda fingret men känner sig begränsad i sitt målvaktsspel. Därför har vi tillsammans med Zecira och tränarstaben nu efter träningen tagit beslut att även hon avstår morgondagens match.

Matchen mellan Sverige och Sydafrika börjar klockan 18.00 under tisdagen och sänds på TV12, C More Fotboll och streamat på C More.