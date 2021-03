Skällde, assisterade och var bäst - så var Zlatans comeback

Fotbollskanalen följde Zlatan Ibrahimovics steg på planen i landslagscomebacken. Så här var anfallarens insats.



1: Matchen börjar med att Victor Nilsson Lindelöf slår ett uppspel mot Zlatan, som drar på sig två motståndare, är tuff och får frispark mot sig.



1: Tar en djupledslöpning efter passning från Kristoffer Olsson. Zlatan går upp i ryggen på en motståndare och frispark emot sig igen.



ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

5: Sebastian Larsson slår en lång boll mot Zlatan som förlorar en nickduell.Zlatan ligger väldigt centralt hela tiden. Både i offensiven och i defensiven. Han är ganska avvaktande i presspelet, går inte framåt utan försöker ta bort passningsalternativ för Georgien, framför allt genom att styra bort centrala mittfältaren Dzjaba Kankava.9: Zlatan hämtar boll långt ner, av Filip Helander, och försöker snabbt hitta en rak boll längs marken upp mot Isak, men bollen går inte fram.Zlatan ligger fortfarande väldigt centralt och tar höjd när de svenska försvararna har boll.13: Dejan Kulusevski slår en snabb boll till höger in i straffområdet, Zlatan följer med den ner till kortsidan och slår den på en motståndare och ut till hörna.16: Lindelöf chippar upp bollen till Zlatan som nickskarvar bakåt, men ingen medspelare är med i djupet.19: Mikael Lustig slår en lång boll från höger upp mot Zlatan, men målvakten kommer ut och plockar.När Georgien får hörnor så kommer Zlatan ner och hjälper till.21: Zlatan skäller för andra gången på kort tid på Ludwig Augustinsson när Sverige rullar i backlinjen. Han vill att Augustinsson flyttar upp längre fram längs kanten, och det finns ytor där.22: Lustig slår en bra boll längs marken från höger och in centralt till Zlatan som skarvar på ett mot Isak, men bollen går inte fram.29: Lustig med uppspel från höger till Zlatan, han tar ner på bröstet, vänder upp och skjuter långt utanför.Zlatan ligger fortfarande väldigt centralt och är den som tar höjd.31: Kulusevski till Zlatan, tillbaka till Kulusevski och det blir en halvfarlig chans. Bra kombination.32: Isak tar sig fram till höger, slår ett inlägg till Zlatan på bortre stolpen som klackar ner mot Claesson, men bollen rensas bort.C More-experten Hanna Marklund:- Nu börjar det svenska anfallsspelet komma igång med kombinationer och djupledslöpningar och man börjar närma sig ett mål.34: 1-0 till Sverige. Lustig till höger, slår återigen in en boll till Zlatan i straffområdet. Zlatan tar ner på bröstet och är felvänd när han släpper bak och in centralt till Viktor Claesson som gör mål.Hanna Marklund:- Ett fantastiskt anfall. Det började närma sig. Bra inlägg av Lustig, där är Zlatan enormt bra, han tar emot och hittar Claesson. Ett konstnummer, det där är inte lätt.36: Zlatan försöker kombinera med Kulusevski och testar att lyfta bollen över backlinjen, men det går inte hem.38: Olsson med ett uppspel till Zlatan som nickar ner till Isak, som lägger tillbaka till Zlatan, men Georgien bryter.39: Slarvigt av Georgien. Olsson får ett jättebra läge centralt och passar till Zlatan som drar till med en tåpaj utanför straffområdet, men bollen går utanför.Slut på första halvlek.C More-experten Kim Källström:- Det är tre väldigt fina prestationer vid målet. Lustig med inlägget. Sedan är det Zlatans signum när han tar emot och släpper vidare, och så är det otroligt fint av Claesson.Källström fortsätter:- Zlatan har gjort det så som han spelar nu för tiden. Han ligger centralt, många bollar slås mot honom, han vinner duellerna. En väldigt fin passning till Claesson. Det är den här typen av spelare han är nu. Det är helt klart en godkänd första halvlek.52: Isak dribblar sig fram till vänster och hittar Zlatan med ett inlägg på bortre stolpen, Zlatan går upp i duell och får frispark emot sig.53: Får gult kort efter att ha snackat med domaren i en minut.56: Skäller på Helander efter att Augustinsson fått paniksparka ut en boll över sidlinjen då det var lurigt läge för Georgien. Zlatan tycker att Helander borde ha pratat med Augustinsson.57: Helander slår ett uppspel från vänster längs marken till Zlatan som på ett tillslag släpper till Augustinsson och Sverige kan bygga upp ett anfall.61: Kulusevski slår en bra boll ut till Zlatan till vänster, han försöker hitta in till Claesson i straffområdet, men passningen är svag och går till en motståndare.63: Helander har bollen till vänster och slår ett uppspel på Zlatans fötter, men Zlatan får ett dåligt tillslag och bollen går ut till inkast för Georgien.66: Olsson passar till Zlatan som gör en snabb tvåfotare, men slår sedan bort bollen så att Georgien kan kontra och anfallet slutar med ett inlägg och en nick utanför. Bra läge för Georgien.67: Zlatan får bollen i straffområdet av Kulusevski. Han håller i den länge och försöker sedan lyfta in bollen i straffområdet, men den nickas bort.70: Bra uppspel av Lindelöf till Zlatan som vänder upp och sätter en bra boll ut till vänster på djupet till Augustinsson. Inlägg men ingen är i straffområdet.När de svenska försvararna slår uppspel så går nästan alla mot Zlatan, antingen på fötter eller så att han bröstar ner bollen.79: Lurigt frisparksläge för Georgien som försöker slå in ett inlägg, Zlatan är nere och blockar bort bollen med foten.80: Bra bollmottagning av Zlatan som släpper fint ut till Augustinsson som blir av med bollen.83: Zlatan har spelat klart och byts ut.Hanna Marklund:- Zlatan var bra i targetspelet, och i boxspelet. Han vann ju duellerna där.Sverige vann med 1-0-segern. Zlatan Ibrahimovic utsågs till matchens bästa spelare. Och så här tycker Janne Andersson om Zlatans insats:- Vi använde våra anfallare för lite. De gångerna vi gjorde det fick vi fast den och det hände grejer. Det var helt okej, men vi använde hans styrkor för lite. Det blev mycket rulla boll utan tryck. Bättre att sätta upp om man har en sådan forward. Men en okej insats av honom.Hur ser du på hans samarbete med Alexander Isak?- Båda spelar ensam forward i sina klubblag, och nu har vi två forwards här i landslaget, efter en träning stämmer inte allt. Det fanns några bra tendenser men vi använde våra forwards för lite. Jag tror absolut att det är ett anfallspar som kan göra det väldigt bra tillsammans.Så här tycker Zlatan Ibrahimovic om sin egen insats:- Jag kunde ha gjort mer, men vi jag och Isak fick för lite bollar. Men vi vann matchen och det var det viktigaste. Jag ska komma in i systemet nu, vi har bara tränat tillsammans i två dagar, så det kommer att bli bättre.- Det var bra. Några sekunder innan målet sa Viktor att han kommer att ligga bakom mig, så jag visste var jag hade honom och så blev det mål.