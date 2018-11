Skrällen: Kristoffer Olsson startar mot Ryssland

AIK-mittfältaren Kristoffer Olsson stod i år för en imponerande säsong i allsvenskan och blev under förra landslagssamlingen för första gången uttagen till A-landslaget på "riktigt" efter deltagande i två januariturnéer, 2017 och 2018. Olsson spelade från start i vänskapsmötet med Slovakien och blev även uttagen till den här landslagssamlingen.

I helgen fick Olsson sitta på bänken i 90 minuter mot Turkiet och i går blev han prisad som årets mittfältare på Allsvenskans Stora Pris. Nu väntar mer speltid i kvällens avgörande gruppspelsmatch mot Ryssland på Friends Arena i Nations League.

Fotbollskanalen erfar att Olsson spelar från start i kvällens måstematch. Det blir därmed svenskens första tävlingsmatch och femte totalt i A-landslaget. Olsson har sedan tidigare fyra A-lagsmatcher på meritlistan, men alla i vänskapsmatcher.

Sverige är inför mötet med Ryssland tvåa i gruppen. Om Blågult vinner kvällens match vinner landslaget också gruppen och blir därmed uppflyttat till division A, samtidigt som Sverige även har chans att bli kvalificerat för EM via Nations League. Det gäller däremot endast om Blågult inte lyckas kvalificera sig för EM via det "vanliga" EM-kvalet.

Sveriges möte med Ryssland börjar klockan 20.45 och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på C More.