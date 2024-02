Småklubbarnas larm - Fifas system fungerar inte: "Vi saknar 100 000 kronor"

Förr var det upp till varje enskild klubb att begära in utbildnings- och solidaritetsersättning. Sedan drygt ett år tillbaka har "Fifa Clearing House" (FCH) tagit över den processen, för att säkerställa att pengarna stannar på "rätt plats" inom fotbollen vid övergångar.

Men att få grönt ljus genom det nya systemet är lättare sagt än gjort.

Svenska småklubbar som Fotbollskanalen har varit i kontakt med vittnar nämligen om svårigheter när det gäller att få ut solidaritetsersättning man har rätt till utbetald. Glumslövs FF är ett exempel på en sådan klubb.

Den lilla Skåneföreningens kanslist Ulf Andersson skrattar till och med när frågan kommer på tal.

- Komplicerat? Du. Det är det minsta man kan säga.

Andersson hävdar att Glumslöv fortfarande saknar runt 100 000 kronor för egna produkten Jonathan Levis övergång från IFK Norrköping till ungerska Puskás. En affär som blev av för drygt ett år sedan.

Hittills har den långdragna processen varit fylld av pappersarbete, begäran av olika dokument och komplicerad handläggning.

- Jonathan har gjort övergångar förut och då har det aldrig varit några problem. När han gick till Ungern satte vi igång processen omedelbart. Allt var oklart för oss eftersom vi inte visste vad vi skulle göra så jag tog tidigt kontakt med SvFF men då var det nytt för dem också, säger Andersson.

- När jag fick klart för mig vilka dokument som behövde skickas in gjordes det i februari. Vi har fortfarande inte fått några pengar. Det har gått ett år nu.

Division 4-klubben har dessutom fått sparsamt med information kring varför saken drar ut på tiden.

- Vi har skickat in alla dokument som krävs. Minst 5-6 gånger har jag skickat in nya dokument under processens gång, och jag har säkert varit i kontakt med SvFF 3-4 gånger och frågat om de kan hjälpa oss att skynda på processen, men de har inte kunnat göra något.

- Det har varit oerhört omständligt. Det har krävts mycket av oss men framför allt har det varit otydligt vad det är Fifa verkligen vill ha för dokument. Det här är jätteviktiga pengar för oss. Vi har fått skriva och fråga flera gånger: Varför dröjer det? Vad är det som dröjer? Men vi får inga svar.

Högaborgs BK är en annan klubb som saknar solidaritetsersättning man har rätt till.

I somras köpte FC Köpenhamn loss Jordan Larsson från Schalke 04. Trots att styrelseledamot Hans Osvalds har jobbat aktivt med att få in pengarna för Högaborg-produktens flytt står man fortfarande utan stålar på banken ett halvår senare.

"Fifa Clearing House"-processen har inte hunnit bli klar.

- Här börjar klabbet. Vi har hållit på med detta i många år eftersom vi sålde Martin Olsson till Blackburn redan när han var 16, men även för oss har det varit jobbigt att ta fram alla dokument. Det är bokslut och papper från bolagsverket som ska översättas till engelska och skickas in, säger Osvalds till Fotbollskanalen.

- Nu gick Jordan till FCK i juni förra året. Då borde det här ha varit avslutat i slutet på juli förra året enligt de gamla reglerna, då vi bara hade kunnat skicka en faktura på 30 dagar till köpande klubb. Nu sitter vi fortfarande och väntar på pengarna. Vi har skickat in alla papper men får inga svar på vad som händer.

Det rör sig om flera hundratusentals kronor.

- Fifa säger att alla föreningar som är inblandade måste skicka in alla dokument innan pengar betalas ut. Men vi har skickat in vårt - skicka då pengarna till oss! Vänta inte på de andra. Jag har varit i kontakt med SvFF om det här men får inga svar. "Det är så det är", "det fungerar så". Så låter det. Det känns inte som att SvFF vill hjälpa oss småföreningar.

Osvalds slår även larm.

Han fasar för att mindre klubbar i framtiden helt enkelt kan strunta i att ansöka om solidaritetsersättning eftersom den administrativa processen är allt för resurs- och tidskrävande. Särskilt för föreningar som inte är vana att handskas med den här typen av frågor.

Och det är klubbarna som är i störst behov av varenda krona som riskerar att drabbas, menar han.

- För oss är det en hel del pengar som Jordan - och många andra spelare - har inbringat för oss. Men jag tänker på Benknäckarna FF i division 6. De kanske har en spelare som har gått vidare och blivit något och nu ska de få en liten solidaritetsersättning. Då hamnar man i läget: "Ja, nu ska vi få 2 500 spänn - men då ska vi skicka in alla papper med kopior på det ena och det andra". Och allt ska vara på engelska. Och så drar det ut på tiden.

- Risken är att man vid nästa övergång säger: "Vi skiter i 2 500 spänn om vi måste lägga ner jätte-, jättemycket jobb". Man kanske har tre funktionärer som hjälper till i föreningen och så är det tränaren som sköter bokföringen på sin fritid.

Osvalds tillägger:

- Systemet i sig är en katastrof för småföreningar. Och det är småföreningarna med få medlemmar som verkligen behöver pengarna, även om det bara handlar om små summor.

Vidare är Osvalds kritisk till stödet om Svenska Fotbollförbundet erbjuder i frågan. Han beskriver hjälpen som går att få som "i stort sett obefintlig".

Högaborg-styrelseledamoten anser exempelvis att förbundets jurister hade kunnat hjälpa till för att underlätta FCH-processen i mycket större omfattning.

- Jag hade velat se att SvFF var lite aktiverare och tydligare förklarade vad man ska göra. Vad man ska tänka på, hur man ska gå till väga. Det finns ingen riktig tydlig förklaring till exakt vad som krävs för att man ska få pengarna.

- Samtidigt kan jag förstå SvFF: Fifa bestämmer över Uefa och Uefa bestämmer över SvFF. De har säkert inte så mycket att säga till om, men man kan ändå vara aktiv och nå ut till föreningarna för att erbjuda hjälp. Till exempel: man behöver ha utdrag från bolagsregistret, men vi är inget bolag. Vad ska vi göra då? Något annat intyg? Ja, okej. Vad ska det stå på det? Det får man lista ut själv, säger Fifa.

- Där kanske SvFF skulle vara aktivt och ta reda exakt på vad föreningarna behöver göra för att få pengarna. Man kan förbereda klubbarna på ett bättre sätt. Vi får inget stöd av någon just nu. Hade SvFF:s jurister sagt: "Det räcker att ni skriver så här så är det klart"? Ja, så enkelt det hade varit! Men vi får bara svävande svar.

Osvalds återkommer till ett tidigare argument:

- Ta en liten föreningen på landsbygden som har fått fram en spelare som kan generera några tusenlappar. Ska de hålla på och skicka in massa dokument och gå igenom en lång process för att få sina pengar? Det blir för mycket. Risken är att klubbarna säger: "Vi orkar, hinner och kan inte".

Han exemplifierar när Malmö FF köpte Martin Olsson från BK Häcken för några år sedan.

- Då ringde jag Daniel Andersson (sportchef i MFF) och frågade vad de hade betalat. Sen ringde jag Häcken för att få samma siffra. Därefter skickade jag en faktura till MFF och 30 dagar senare var det betalat. Det har slarvats tidigare från köpande föreningar i Sverige innan också, ska sägas. Men med Fifas nuvarande system är det betydligt jobbigare att få pengarna.

- Man tänker bara: "Skärp er nu". Jag är jävligt orolig att det här ska drabba småföreningar. Det är superviktigt att vända på den här stenen för varje tusenlapp kan vara viktig.

Göran Blomgren jobbar på SvFF:s övergångsavdelning och har haft kontakt med många klubbar i frågan. Han medger att den nya processen är snårig och krånglig även för förbundet.

Han börjar med att rada upp eventuella problem som han ser kan drabba berörda föreningar längs vägen. Sen fortsätter han:

- Det är en utmaning för många, det kan man lugnt säga. Att få till alla delar är ganska omfattande och det är många steg i processen. Men det är nödvändigt att kunna styrka alla sina uppgifter så man (Fifa) får koll på vad pengarna går till. Så att de inte hamnar på fel ställen, säger Blomgren till Fotbollskanalen.

- Vi har samlat på oss uppgifter efterhand kring hur processen ska gå till. Numera har vi en ganska tydlig bild kring vad som ska göras, vilka dokument som ska lämnas in och så vidare. Men vi har inte full koll på vilka klubbar som befinner sig i en (FCH-)process.

Han fortsätter:

- Vi försöker samla på oss info från våra klubbar kring vad som efterfrågas, föra det vidare och hjälpa till att förklara. Det har varit en process även för vår del när det gäller att förstå hela kedjan och hur den hänger ihop. Vi är också inne i den processen och är inte framme där än. Det är en utmaning att få ihop en helhetsbild.

Det finns delar ni kan bli bättre på gentemot föreningarna, anser du?

- Ja, så är det. Men vi måste förstå allt innan vi kan vägleda föreningarna. Vi har haft ett antal möten med vissa föreningar där vi utbytt erfarenheter. Vad har de för frågor? I varje läge har vi förklarat för klubbar att de måste kontakta oss för att vi ska kunna reda ut vad det är som ska göras.

Blomgren menar att förbundet faktiskt jobbar aktivt med att nå ut till föreningar med information. Han delar inte bilden av att SvFF ger "intetsägande svar" och "bleka bortförklaringar" till klubbar som kontaktar dem.

- Klubbarna får återkomma till oss angående det i så fall, så får vi ta det ett varv till. Jag upplever att vi har ett någorlunda grepp trots allt kring vad som gäller. Det här vill jag gärna prata med föreningarna om för att försöka förstå.

Högaborg nämner en oro för att mindre klubbar ska strunta i att begära in sina belopp på grund av att den administrativa processen är för komplicerad. Hur ser du på det?

- Det får varje klubb svara för själv. Det är pengar de är berättigade till men dessvärre behöver man gå igenom processen. Det handlar om utbetalningar och allt ska gå rätt till. Och när det finns en bank (Fifa Clearing House) som hanterar transaktioner på det här viset krävs en process. Föreningarna har också ett åtagande på det sättet.

Har du förståelse för oron som framförs?

- Jag har full förståelse för att det är en omfattande process som kräver en hel del av föreningarna. Naturligtvis kan det kännas betungande att ordna fram alla dokument och uppgifter som krävs, det har jag absolut förståelse för.

- Min förhoppning är att när detta har fått sätta sig hos klubbar och förbund kommer FCH få bättre rullning på det. Det är bara drygt ett år sedan systemet infördes och det kan ta ett tag innan man får fart på det från alla håll, innan det kan effektiviseras. Så är det med alla verksamheter och det är först i efterhand man vet om något behöver finjusteras.

Blomgren tillägger:

- I grunden är det här något som alla har efterfrågat: ett automatiserat system som löser allt kring solidaritetsersättning. Tidigare hade vissa klubbar inte en aning att de hade rätt till pengar, vilket de alltid får veta i dag. Att man då behöver göra en viss ansträngning för att få ut pengarna… det landar helt enkelt inom systemets ramar.

En undran från klubbarnas sida som väcktes under arbetets gång var vart pengarna tar vägen i väntan på att en FCH-process ska färdigställas. Blomgren förklarar att Fifa inte sitter och "ruvar" på några sedelbuntar, utan beloppen begärs först in när processen är klar.

- FCH hämtar inte in pengarna förrän de kan betalas ut. Det finns inga pengar som ligger och skvalpar utan de är kvar hos köpande klubb, förtydligar han.

Solidaritetsersättning betalas ut till de klubbar som har fostrat en spelare vid dennes alla övergångar under karriären. Fem procent av övergångssumman fördelas då mellan klubbarna som spelaren representerade mellan 12 och 23 år. Ersättningen betalas av köpande klubb.

"Fifa Clearing House" gäller sedan i slutet av 2022 över hela världen.