Södertälje riskerar uteslutas - påstås ha använt obehörig spelare: "De är desperata"

IK Viljan Strängnäs slutade på nionde plats av tolv lag i Division 3 Södra Svealand och kvalar nu för att försöka hänga kvar i serien.

I lördags mötte man Södertälje FF, som slutade tvåa i Division 4 Södermanland.

Södertälje vann med 3-0 och har nu två raka segrar och toppar kvalgruppen, som består av fyra lag, och är på väg upp i seriesystemet.

Men nu har Viljan Strängnäs lämnat in en protest om att Södertälje FF ska ha använt en obehörig spelare.

Fotbollskanalen har tagit del av ett beslut från Migrationsdomstolen från 2021 där det går att läsa att spelaren har vistats illegalt i Sverige under en längre tid och att han inte har rätt till uppehålls- eller arbetstillstånd.

Spelaren överklagade beslutet, något som avslogs av Migrationsdomstolen.

När Fotbollskanalen når Migrationsverket visar det sig att spelaren vid två tillfällen har blivit nekad uppehållstillstånd.

"Under 2014 ansökte han om uppehållstillstånd. Under 2015 beslutade Migrationsverket att inte bevilja uppehållstillstånd och samma år kom en dom från migrationsdomstolen, ej bifall, och det blev laga kraft kort efter. Samma år kom en anmälan om verkställighetshinder. Under 2016 beslutade Migrationsverket att inte bevilja uppehållstillstånd. Under 2020 ansökte han om uppehållstillstånd igen. Samma år beslutade Migrationsverket att inte bevilja uppehållstillstånd. Under 2021 kom en dom från migrationsdomstolen, ej bifall. Samma år kom domen från Migrationsöverdomstolen, ej prövningstillstånd. Efter det har vi ingen mer information om honom", skriver presskommunikatör Henrik Lindholm.

När Fotbollskanalen ringer Oktay Izgin, som både är ordförande och tränare i Södertälje FF så slår han ifrån sig och menar att spelaren visst har rätt att vara i Sverige.

- Vi anser att den här killen har uppehållstillstånd från Polen. Han bor här, har en son här och jobbar deltid här. Vi anser att den här killen får vistas i Sverige. Han har blivit stoppad i rutinkontroller med sin bil men ingen har någonsin sagt att han ska lämna landet. Då får han ju spela som amatör här, säger han och går till attack mot Viljan Strängnäs.

- De är desperata. De försöker göra ett sista försök för att få poängen. De vill ta det till en annan nivå i stället för att prata på planen. Vi vann med 3-0 och var bättre än det där laget. Vi ska ta fram alla bevis. Vi har inget att dölja. Vi kommer göra allt i vår makt för att bevisa att det inte finns något illegalt.

Var jobbar han?

- Han jobbar på ett bemanningsföretag, inom Schenker.

Vi har sett ett beslut från Migrationsdomstolen där det står att spelaren har vistats illegalt i Sverige under en längre tid - hur ser du på det?

- Det fanns ett sånt från 2021 från Migrationsverket. Men han lämnade landet då, åkte till Polen, jobbade där, fick uppehållstillstånd - och om du får det så får han åka runt och jobba. Vi ska bevisa detta.



Fotbollskanalen har pratat med Skatteverket som säger att spelaren saknar folkbokföring och inte har betalat skatt i Sverige.

- Jag hittar personen i vårt system. Men när det kommer till om han har betalat skatt så har vi inga uppgifter alls på honom. Han har alltså inte betalat skatt och då har jag kollat från 2023 till 2018. För 2024 kan jag inte svara på, det är inte färdigt, säger en person på Skatteverket.

På fredag vill SvFF ha in eventuella dokument från Södertälje FF för att kunna ta ett beslut i frågan.

Nu riskerar Södertälje FF att bli av med sin 3-0-seger.

Så här säger disciplinnämndens sekreterare, Jeanette Green Jeppsson:

- Om man kommer fram till att ett lag har använt en obehörig spelare då säger huvudregeln, enligt seriemetod, att det blir en 0-3-förlust till det aktuella laget, säger hon till Fotbollskanalen.

- Om det är ett administrativt misstag så kan det vara att det blir en straffavgift.

På Svenska Fotbollförbundets hemsida går det att se att spelaren har representerat fler klubbar än Södertälje FF.

Under 2023 spelade han för både Arameisk-Syrianska i Division 2 och för Trosa-Vagnhärad i Division 3.

Under 2021 och 2022 spelade han för Trosa Vagnhärad i Division 2.

Under 2020 spelade han för Nordic United I Division 3.

Om det visar sig att spelaren inte har fått vara i landet under en längre tid, men att han ändå har varit det och spelat i olika klubbar - kan det då hända något med de klubbarna?

- Det är under tredje meningen i tävlingsbestämmelserna som det står att om klubben medvetet har använt en obehörig spelare så kan det bli uteslutning, säger Jeanette Green Jeppsson och lägger till:

- Det är i så fall upp till disciplinnämnden att avgöra om en klubb medvetet har använt en obehörig spelare. Jag vet inte om vi har haft ett sånt här fall tidigare.

Om det visar sig att den här spelaren inte får vara i landet och att Viljan/Strängnäs får 3-0, kommer ni då att titta på den andra frågan, om hans klubbar ska uteslutas?

- Disciplinnämnden får inte ta upp det själva, det är om anmälan kommer från riksombudet. Disciplinnämnden har inte rätten att göra det själv.

Som läget är nu så kan inte Viljan Strängnäs hänga kvar. Men om resultatet ändras till att man får en 3-0-seger så har man plötsligt chans att hänga kvar i trean.

Då blir det Norrtull som toppar kvalgruppen på fyra poäng följt av Viljan Strängnäs som också hamnar på fyra poäng, två mål sämre i målskillnad än ettan.

Södertälje hamnar som trea på tre poäng och Konyaspor är sist med noll poäng.

På lördag är det dags för den sista omgången. Då möter Viljan Strängnäs jumbon Konyaspor medan Södertälje möter Norrtull.