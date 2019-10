Spanska hyllningen till Janne Andersson: "Han är största hotet"

SOLNA. Spanien vill bli EM-klart under tisdagen, efter att ha kryssat mot Norge. Vad som står i vägen? Sverige på Friends Arena. - Vi är väldigt taggade, säger förbundskaptenen Robert Moreno.

Vid seger senast mot Norge hade Spanien blivit helt EM-klart. Men på tilläggstid släppte laget in ett 1-1-mål på straff, vilket gör att spanjorerna fortsatt har något att spela för när man tar sig an Sverige på Friends Arena under tisdagen.

- Vi är väldigt taggade. Vi var i ledsna i omklädningsrummet efter matchen mot Norge men nu vill alla spela igen och se till vi spelar ett spel i enlighet med vår identitet, säger förbundskaptenen Robert Moreno.

Vad Moreno menar att Spanien främst behöver se upp med hos Sverige?

- Kollektivet, säger förbundskaptenen och lyfter fram Blågult-kollegan Janne Andersson:

- Deras förbundskapten är det främsta hotet. Han har skapat en fantastisk grupp. Jag vill inte lyfta fram några enskilda spelare, det vore respektlöst av mig.

Spanien får klara sig utan sin mittback och lagkapten Sergio Ramos, som är avstängd.

- Det är tråkigt. Han bidrar med väldigt mycket, håller en oerhört hög nivå och är en av de bästa spelarna i världen. Men jag är säker på att de andra som spelar också kommer göra det väldigt bra, kanske lika bra som honom.

Ramos är dock med sitt lag i Stockholm.

- Han beslutade sig för att han vill vara kvar med laget. Det är väldigt viktigt att han är här. Han är inte vem som helst för oss, säger Robert Moreno.

Moreno tror på en annorlunda match på Friends Arena jämfört med drabbningen på Santiago Bernabeu i somras, då Spanien vann med 3-0.

- Vi vet att det är annorlunda på bortaplan. Här kommer Sverige få hjälp av sina supportrar på läktarna.

Spanien leder grupp F på 19 poäng. Sverige innehar den andra direktplatsen till EM tack vare sina 14 poäng. Trea ligger Rumänien på 13 poäng.

Sverige-Spanien har avspark klockan 20.45 under lördagen. Matchen visas på TV4 och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.