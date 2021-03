Speciella presskonferensen efter Sveriges match: "Tänker du avgå?"

Under söndagen gick Kosovo in i VM-kvalet. Man ställdes mot Sverige på hemmaplan, och föll med 3-0. Fem viktiga spelare saknades men förhoppningen från media i Kosovo om ett bra resultat fanns uppenbarligen ändå. För efter förlusten blev förbundskaptenen Bernard Challandes pressad av två journalister på plats.

ANNONS

Först inledde Challandes med att säga:

- Vi kan inte vara nöjda med den här matchen, men jag måste säga att Sverige var en väldigt tuff motståndare. Vår första halvlek var inte så dålig. Vi spelade vår fotboll, vi spelade med självförtroende och vi kämpade hårt. Men vi hade det inte lätt mot (Zlatan) Ibrahimovic och (Alexander) Isak.

- Sen var vi dåliga i båda boxarna. Vi släppte in dumma mål. Vi saknade koncentration.

Vidare slog förbundskaptenen fast att Kosovos andra halvlek var dålig. Och därefter började de tuffa frågorna ställas.

Kosovo genomförde sitt första byte i matchen i den 71:a minuten och en journalist undrade varför Challandes inte agerade tidigare.

- För jag var nöjd med den första halvleken. Jag var nöjd med jobbet som spelarna lade ner. Att byta bara för att byta, det finns ingen mening med det.

ANNONS

Det svaret fick journalisten att reagera och svara:

- Det är inte logiskt att du säger att du är nöjd. Låg under 2-0. Som tränare ska du hitta lösningar.

Varpå Challandes replikerade.

- Om det är så enkelt, då får du ta över som tränare.

Förbundskaptenen utvecklade sedan sina tankar:

- Fotboll fungerar som så att du ibland spelar bra men inte gör mål, och att du ibland spelar dåligt men gör mål. Fotboll är inte alltid logiskt. Jag tycker att vi var bra i första halvlek. Det är min åsikt. Du får gärna ha en annan. Inga problem. Du kan attackera mig. Inga problem. Du gör ditt jobb, som journalist. Jag gör mitt jobb, som tränare. Jag fattar besluten och jag tar ansvaret.

Därefter frågade en annan reporter om Challandes tror att Kosovo har nått sitt tak för vad de kan prestera och om motstånd som Sverige är för svåra att rå på, innan han följde upp med en fråga i vilken han mer eller mindre antog att Kosovo kommer förlora mot Spanien i VM-kvalet på onsdag. Han konstaterade att chanserna till VM-spel minskar rejält vid förlust och avslutade genom att fråga:

ANNONS

- Tänker du då avgå?

Challandes svarade:

- Jag visste att det skulle bli väldigt svårt för oss att kvala in till VM. Vi tar match för match. Det blir svårt för mig att prata om att kvala in till VM efter en match. Din första fråga var bättre. Vad vi kan göra bättre och hur vi kan göra det, det är de viktigaste frågorna just nu.

- I Sverige har de Ibrahimovic, Isak, Lindelöf och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vi har bra spelare också, men vi hade fem spelare borta till den här matchen. Och vi har inte ett stort reservförråd med andra spelare. Vi måste jobba med våra spelare och jag måste hjälpa laget.

Och sedan avslutade förbundskaptenen presskonferensen genom att skicka en passning till journalisten som ifrågasatt hans val att vänta med bytena.

- Om jag hade haft Kulusevski (som inte startade för Sverige) på bänken så hade jag kanske bytt lite tidigare, sa Challandes.