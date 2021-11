SPELARBETYG: Duo bäst när Sverige föll mot Spanien

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Victor Nilsson Lindelöf

Tog bort boll efter boll som Spanien försökte hota med. Mittbacken var också väldigt bra med bollen vid fötterna. Trygg och lugn.

Albin Ekdal

Stark insats och visade att han är viktig för Sverige. Bra defensiv och vann dueller. Fick en del frisparkar så att Sverige kunde samla sig.

Emil Forsberg

UT 63. Var där när det hettade till. Bra aktion i första halvlek när han drev fram och tog skott strax utanför straffområdet, men utanför. Och sedan nära på volley som gick utanför. Bra på att hålla bollen inom laget och ta sig framåt.

Viktor Claesson

Hade i första halvlek en fin djupledsboll över Spaniens mittbackar till Isak i bra läge. Var i andra halvlek vaken och bröt i bra läge och satte upp för Isak som avslutade svagt. Hade bra inställning och vilja.

Kristoffer Olsson

Bra insats. Bröt flera spanska anfall och var också bra i passningsspelet.



Joakim Nilsson

Såg lite nervös ut med bollen i första halvlek men stod för en viktig brytning innan paus och stod i vägen för det han skulle defensivt.

Ludwig Augustinsson

Slog ett bra inlägg till Forsbergs supermöjlighet i 39:e minuten och hade ett vasst inkast som gav en farlighet tidigt i andra halvlek. Och vänsterbacken skötte sig defensivt.

Emil Krafth

UT 85. Stabil insats av högerbacken. Okej både i defensiven och framåt i planen. Slet på bra.

Dejan Kulusevski

UT 63. Svår uppgift som anfallare när Spanien hade mest boll. Slet bra och låg bakom några farligheter.

Robin Olsen

Hade faktiskt inte särskilt mycket att göra, knappt någonting. Var vaken när det behövdes, på exempelvis utrusningar och Moratas sena skott. Räddade i ribban innan Spaniens mål.

Alexander Isak

UT 73. Svår uppgift som anfallare när Spanien hade mest boll. Hade det svårt i avgörande lägen. Missade några försök till kombinationsspel så att Spanien bröt. Hade ett bra läge i andra halvlek, men avslutade svagt.

Robin Quaison

IN 63. Kom in med energi. Men svår matchbild och lyckades inte uträtta särskilt mycket.

Mattias Svanberg

IN 63. Kom in som högerytter. Försökte sig på en rätt bra cykelspark direkt. Tufft läge att komma in i en period då Spanien hade mycket boll.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Zlatan Ibrahimovic (IN 73), Martin Olsson (IN 85),