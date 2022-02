SPELARBETYG: "Behövde bara tio minuter för att vara bäst i Sverige"

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Caroline Seger

IN 62. Kom in och visade var skåpet skulle stå. Lyfte laget och hade efter bara tio minuter på planen varit Sveriges bästa spelare. Styrde spelet och var bra i passningsspelet. Bröt ett italienskt anfall innan straffen som hon själv slog in till 1-1. Satte ytterligare en straff i straffsparksläggningen. En ledare.

Hedvig Lindahl

Var helt avgörande. Gick först fram och smällde in sin straff i nättaket i straffsparksläggningen (hennes första landslagsmål), ställde sig sedan i målet och räddade Italiens sista straff.

Emma Berglund

Spelade med pondus och var skicklig i passningsspelet och på att slå ut lagdelar. Hade också en nick i stolpen. På minuskontot: blev bolltittande vid 0-1, men svår situation då hon och lagkamraterna blev ställda efter Olivia Schoughs misstag. Målskytt i straffsparksläggningen.

Lina Hurtig

IN 62. Bra inhopp och var en avgörande spelare. Fixade straffen till 1-1 och skulle ha haft en frispark i farligt läge innan.

Kosovare Asllani

Ingen stark första halvlek, men växte när omgivningen blev bättre. Jättebra förarbete och kontring innan Hurtig fick straff. Målskytt i straffsparksläggningen

Elin Rubensson

UT 62. En av Sverige bästa spelare i den första halvleken, men försvann i den andra och blev utbytt. I den första var hon bra på att hämta och fördela bollar. Visade att hon utmanar om en startplats.

Josefine Rybrink

Växte ju längre matchen gick. Bra tillsammans med Emma Berglund. Bättre och bättre i passningsspelet.

Julia Roddar

Hade en tuff start på matchen med en del felaktiga passningar. Men spelade upp sig något och hittade bland annat Jakobsson bra i straffområdet en gång där det kunde ha blivit farligt.

Jonna Andersson

UT 62. Slet när Italien pressade tillbaka Sverige i den första halvleken, men Andersson gjorde det helt okej på kanten och spelade sig ur en del situationer. Fick inte visa upp något i offensiven.

Sofia Jakobsson

UT 62. Kämpade och slet och gjorde en bra arbetsinsats, men fick inte ut något. Hade ett inlägg, men där det inte blev farligt, och hade ett skott från 20 meter som gick över.

Amanda Nildén

IN 62. Visade att hon utmanar om en startplats. Ville framåt och låg högt, men löste defensiven när det behövdes.

Stina Blackstenius

IN 62. Bra bollmottagare några gånger och hade några bra kombinationer. Men blev aldrig något riktigt hot i straffområdet. Blev målskytt i straffsparksläggningen.

Anna Anvegård

UT 62. Slet hårt i defensiven när Sverige pressades tillbaka. Men fick inte ut något offensivt.

Hanna Bennison

UT 86. Kämpade och slet, men hade svårt att få ut det hon ska vara bra på. Tappade en del bollar så att Italien kunde ställa om.

Olivia Schough

UT 77. Misstag vid 0-1 där hon slog in en passning centralt så att laget ställdes och Italien kontrade in matchens första mål. Hade några lägen att vända upp i farliga ytor, men stannade upp och släppte i sidled. Hade ett bra inlägg och fick sedan ett jätteläge och kunde gjort 1-1.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Johanna Rytting Kaneryd (IN 77), Filippa Angeldahl (IN 86)